https://ria.ru/20220307/kadyrov-1777042206.html

"Дорога каждая минута". Кадыров обратился к украинцам

Кадыров обратился к украинцам - РИА Новости, 07.03.2022

"Дорога каждая минута". Кадыров обратился к украинцам

Глава Чечни Рамзан Кадыров обратился в Telegram-канале к жителям Украины с призывом "не давать использовать себя в качестве щита". РИА Новости, 07.03.2022

2022-03-07T15:05

2022-03-07T15:05

2022-03-07T15:32

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

чеченская республика (чечня)

россия

рамзан кадыров

украина

сша

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров обратился в Telegram-канале к жителям Украины с призывом "не давать использовать себя в качестве щита"."Украина — прекрасная страна, где живет добрый и красивый народ", — написал он, отметив, что россияне, как и украинцы, хотят, чтобы "никто не расшатывал мир в наших странах и в наших отношениях".По его словам, сейчас Украиной управляют "бандеровщина вместе с Зеленским" и Вашингтон, использующий Киев "ради своих политических и военных игр"."Выступите, наконец, против этого нацистского режима. Россия и Белоруссия дают вам коридор, по которому вы попадете к братьям, готовым встретить вас, в отличие от коридора в сторону Америки", — заключил он.Россия начала спецоперацию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он также заявил о планах провести "демилитаризацию и денацификацию Украины" и предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. Минобороны заявляло, что Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. В регионе, помимо этого, развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Российский лидер также подчеркивал, что об оккупации Украины речи не идет.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220304/donbass-1776296210.html

россия

украина

сша

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Александра Покровская

Александра Покровская

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Покровская

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