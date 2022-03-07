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WP: Трамп "в шутку" предложил "бомбить" Россию F-22 под флагами Китая

WP: Трамп "в шутку" предложил "бомбить" Россию F-22 под флагами Китая - РИА Новости, 07.03.2022

WP: Трамп "в шутку" предложил "бомбить" Россию F-22 под флагами Китая

Бывший президент США Дональд Трамп "в шутку" предложил бомбить Россию с американских истребителей F-22, но закрепить на них флаги Китая, чтобы Вашингтон смог... РИА Новости, 07.03.2022

2022-03-07T06:00

2022-03-07T06:00

2022-03-07T06:57

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ВАШИНГТОН, 7 мар - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп "в шутку" предложил бомбить Россию с американских истребителей F-22, но закрепить на них флаги Китая, чтобы Вашингтон смог обвинить во всем Пекин и наблюдать за конфликтом двух стран, пишет Washington Post.Как стало известно изданию, Трамп об этом говорил в субботу на мероприятии для спонсоров Республиканской партии."Тогда мы скажем: "Китай это сделал, а мы этого не делали, это все Китай". И тогда они начнут биться друг с другом, а мы будем сидеть и смотреть", - следует из записи его речи, которую получила газета.Такие слова экс-президента, по данным газеты, аудитория встретила смехом. Трамп также раскритиковал американского президента Джо Байдена за то, что США не хотят "атаковать" Россию в ситуации вокруг Украины."В какой момент мы скажем, что больше не можем выносить это массовое преступление против человечности? Мы не можем этого допускать. Мы не можем допустить, чтобы оно продолжало происходить", - сказал бывший президент США.Кроме того, он заявил, что президент России Владимир Путин в большей степени готов к "ядерной войне" и "третьей мировой войне", поскольку во главе США находится Байден. Трамп при этом утверждал, что во время его правления военные США вступали в "стычки" с российскими и "побеждали". Какие "стычки" и "победы" он имел в виду, газета не знает.Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.На 5 марта, поражены более 2 тысяч объектов, уничтожены 82 самолета, 708 танков и другой бронированной техники и так далее. Взята под контроль территория вокруг Чернобыльской (законсервированной) и Запорожской (действующей) АЭС. Спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, идет работа для восстановления подачи воды в Крым.Наступление идет по нескольким направлениям, Киев блокирован с запада. Детальная карта регионов Украины, в которых действуют российские военные, однако, официально пока не публиковалась. ВС РФ достигли господства в воздухе над всей Украиной.По данным Минобороны РФ на 2 марта, в ходе операции погибли 498 российских военных, 1597 ранены. Среди украинской стороны, сообщает российское военное ведомство, потери в разы выше: более 2870 убитыми и около 3700 ранеными.Минобороны сообщает о ряде случаев добровольного сложения оружия украинскими войсками – им гарантируют безопасность и возвращение к семьям. Тем временем украинские силовики размещают реактивные залповые системы прямо в жилых кварталах Киева и других украинских городов. Путин назвал это тактикой террористов.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

россия, сша, в мире