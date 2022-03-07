https://ria.ru/20220307/interpol-1776982261.html

Британия призвала Интерпол приостановить доступ России к организации

Британия призвала Интерпол приостановить доступ России к организации - РИА Новости, 07.03.2022

Британия призвала Интерпол приостановить доступ России к организации

Министр внутренних дел Великобритании Прити Пател сообщила, что направила в Интерпол письмо с призывом принять решение по приостановке доступа России к системе... РИА Новости, 07.03.2022

2022-03-07T00:41

2022-03-07T00:41

2022-03-07T01:15

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ЛОНДОН, 7 мар - РИА Новости. Министр внутренних дел Великобритании Прити Пател сообщила, что направила в Интерпол письмо с призывом принять решение по приостановке доступа России к системе организации из-за ее операции по освобождению Донбасса на Украине.Ранее Пател сообщила, что правительство Украины обратилось с запросом о приостановке членства РФ в Интерполе, и заявила, что Британия поддерживает эту инициативу.Она заявила, что "действия России – прямая угроза безопасности физических лиц и международному сотрудничеству правоохранительных органов".Россия начала специальную военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Ее целью президент РФ Владимир Путин назвал "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины" и отдать под суд ответственных за преступления против жителей Донбасса. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. При этом, как подчеркивал президент России, об оккупации Украины речи не идет.

https://ria.ru/20220304/priostanovka-1776410407.html

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Максим Горбачев

в мире, великобритания, россия