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Британия призвала Интерпол приостановить доступ России к организации
Британия призвала Интерпол приостановить доступ России к организации - РИА Новости, 07.03.2022
Британия призвала Интерпол приостановить доступ России к организации
Министр внутренних дел Великобритании Прити Пател сообщила, что направила в Интерпол письмо с призывом принять решение по приостановке доступа России к системе... РИА Новости, 07.03.2022
2022-03-07T00:41
2022-03-07T01:15
в мире
великобритания
россия
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ЛОНДОН, 7 мар - РИА Новости. Министр внутренних дел Великобритании Прити Пател сообщила, что направила в Интерпол письмо с призывом принять решение по приостановке доступа России к системе организации из-за ее операции по освобождению Донбасса на Украине.Ранее Пател сообщила, что правительство Украины обратилось с запросом о приостановке членства РФ в Интерполе, и заявила, что Британия поддерживает эту инициативу.Она заявила, что "действия России – прямая угроза безопасности физических лиц и международному сотрудничеству правоохранительных органов".Россия начала специальную военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Ее целью президент РФ Владимир Путин назвал "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины" и отдать под суд ответственных за преступления против жителей Донбасса. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. При этом, как подчеркивал президент России, об оккупации Украины речи не идет.
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в мире, великобритания, россия
00:41 07.03.2022 (обновлено: 01:15 07.03.2022)
 
Британия призвала Интерпол приостановить доступ России к организации

Глава МВД Британии Пател обратилась в Интерпол с просьбой о приостановке доступа России

© AP Photo / Laurent CiprianiШтаб-квартира Интерпола
Штаб-квартира Интерпола - РИА Новости, 1920, 07.03.2022
© AP Photo / Laurent Cipriani
Штаб-квартира Интерпола
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ЛОНДОН, 7 мар - РИА Новости. Министр внутренних дел Великобритании Прити Пател сообщила, что направила в Интерпол письмо с призывом принять решение по приостановке доступа России к системе организации из-за ее операции по освобождению Донбасса на Украине.
Ранее Пател сообщила, что правительство Украины обратилось с запросом о приостановке членства РФ в Интерполе, и заявила, что Британия поддерживает эту инициативу.
"Вместе с коллегами из США, Канады, Австралии и Новой Зеландии я сегодня написала письмо с просьбой к штаб-квартире Интерпола и его исполнительному комитету принять на этой неделе решение по немедленной приостановке доступа России к его системе", - написала Пател в Twitter.
Она заявила, что "действия России – прямая угроза безопасности физических лиц и международному сотрудничеству правоохранительных органов".
Россия начала специальную военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Ее целью президент РФ Владимир Путин назвал "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины" и отдать под суд ответственных за преступления против жителей Донбасса. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. При этом, как подчеркивал президент России, об оккупации Украины речи не идет.
Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
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