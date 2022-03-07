https://ria.ru/20220307/indiya-1777038913.html

Моди заявил о готовности содействовать урегулированию конфликта на Украине

Моди заявил о готовности содействовать урегулированию конфликта на Украине - РИА Новости, 07.03.2022

Моди заявил о готовности содействовать урегулированию конфликта на Украине

Премьер-министр Индии Нарендра Моди в разговоре с президентом России Владимиром Путиным обозначил готовность оказать любое возможное содействие в целях... РИА Новости, 07.03.2022

2022-03-07T14:42

2022-03-07T14:42

2022-03-07T15:05

в мире

нарендра моди

владимир путин

индия

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Премьер-министр Индии Нарендра Моди в разговоре с президентом России Владимиром Путиным обозначил готовность оказать любое возможное содействие в целях скорейшего урегулирования конфликта на Украине, сообщает пресс-служба Кремля."Нарендра Моди обозначил готовность оказать любое возможное содействие в целях скорейшего урегулирования конфликта", - говорится в сообщении.Также отмечается, что по просьбе премьер-министра Индии Путин изложил оценки хода переговоров российской делегации с украинскими представителями, третий раунд которых намечено провести сегодня.Россия начала военную операцию на Украине в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220307/ukraina-1777035083.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, нарендра моди, владимир путин, индия, ситуация в днр и лнр