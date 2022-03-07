https://ria.ru/20220307/ierusalim-1777072913.html
Совладелец паба "Putin" отказался переименовывать его в честь Зеленского
Совладелец паба "Putin" отказался переименовывать его в честь Зеленского - РИА Новости, 07.03.2022
Совладелец паба "Putin" отказался переименовывать его в честь Зеленского
Совладелец иерусалимского паба, который назывался Putin", в комментарии местной газете Vesty опроверг информацию СМИ о якобы переименовании заведения в честь... РИА Новости, 07.03.2022
2022-03-07T19:27
2022-03-07T19:27
2022-03-07T19:59
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МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Совладелец иерусалимского паба, который назывался Putin", в комментарии местной газете Vesty опроверг информацию СМИ о якобы переименовании заведения в честь Владимира Зеленского."Постоянные клиенты очень настаивают, в шутку, конечно, чтобы мы назвали себя в честь Зеленского, но пусть украинский лидер нас простит, мы все же придумаем себе другое название", — сказал он.В Сети распространилось фото, где над входом в бар весит надпись "Zelenskiy". Тетерин заверил журналистов, что фотографии — "не самый качественный фотошоп".При этом заведению пришлось отказаться и от прежнего названия. По словам хозяина бара, решение связано с желанием абстрагироваться от политики.Россия 24 февраля начала спецоперацию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://ria.ru/20220301/izrail-1775844495.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, россия, украина, израиль, иерусалим, ситуация в днр и лнр
19:27 07.03.2022 (обновлено: 19:59 07.03.2022)
Совладелец паба "Putin" отказался переименовывать его в честь Зеленского
Совладелец паба "Putin" опроверг новости о переименовании заведения в "Zelenskiy"