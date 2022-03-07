https://ria.ru/20220307/gumpomosch-1776990831.html

Жителям Херсона доставили более 140 тонн гумпомощи из России

Жителям Херсона доставили более 140 тонн гумпомощи из России - РИА Новости, 07.03.2022

Жителям Херсона доставили более 140 тонн гумпомощи из России

Жителям украинского Херсона и близлежащих населенных пунктов доставлено более 140 тонн гуманитарной помощи из России, сообщает пресс-служба Минобороны РФ. РИА Новости, 07.03.2022

2022-03-07T05:04

2022-03-07T05:04

2022-03-07T05:04

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар - РИА Новости. Жителям украинского Херсона и близлежащих населенных пунктов доставлено более 140 тонн гуманитарной помощи из России, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.Гуманитарная помощь включала мясные и рыбные консервы, крупы, растительное масло, бутилированную воду, хлебобулочные изделия и другие продукты первой необходимости."Все желающие могли получить продукты в разных уголках города Херсона, в том числе на площади около областной администрации", - подчеркнули в пресс-службе.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, россия, украина