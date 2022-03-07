Жителям Херсона доставили более 140 тонн гумпомощи из России
Минобороны сообщило, что жителям Херсона доставили более 140 тонн гумпомощи из России
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкВолонтеры загружают консервированные продукты в грузовые автомобили перед выездом колонны с гуманитарным грузом из Краснодара в Херсон
Волонтеры загружают консервированные продукты в грузовые автомобили перед выездом колонны с гуманитарным грузом из Краснодара в Херсон
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар - РИА Новости. Жителям украинского Херсона и близлежащих населенных пунктов доставлено более 140 тонн гуманитарной помощи из России, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
"При содействии российских военнослужащих жителям города Херсон и близлежащих деревень доставлено более 140 тонн гуманитарной помощи от Российской Федерации. Колонна с гуманитарным грузом прибыла в украинский город из Республики Крым. Безопасность передвижения и выдачи продуктовых наборов обеспечивали военнослужащие Вооруженных сил Российской Федерации", - говорится в сообщении.
Гуманитарная помощь включала мясные и рыбные консервы, крупы, растительное масло, бутилированную воду, хлебобулочные изделия и другие продукты первой необходимости.
"Все желающие могли получить продукты в разных уголках города Херсона, в том числе на площади около областной администрации", - подчеркнули в пресс-службе.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.