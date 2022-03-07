https://ria.ru/20220307/gumkoridory-1777040113.html

Украина не выполнила ни одного условия по гумкоридорам, заявило Минобороны

Украина не выполнила ни одного условия по гумкоридорам, заявило Минобороны - РИА Новости, 07.03.2022

Украина не выполнила ни одного условия по гумкоридорам, заявило Минобороны

Украина в понедельник утром согласилась на предложение РФ открыть гуманитарные коридоры за исключением тех, которые направлены в Россию, однако на деле не... РИА Новости, 07.03.2022

2022-03-07T14:52

2022-03-07T14:52

2022-03-07T16:42

обострение ситуации в днр и лнр

украина

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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Украина в понедельник утром согласилась на предложение РФ открыть гуманитарные коридоры за исключением тех, которые направлены в Россию, однако на деле не выполнила ни одного условия, заявил в понедельник начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев."Официальный ответ от украинской стороны получен только сегодня только в 7.10 с согласием на открытие гуманитарных коридоров [запланированное на 10 утра], но при этом киевский режим в согласовании намеренно не указал открытые гуманитарные коридоры в направлении Российской Федерации из Киева, Харькова, Мариуполя и Сум", - сказал Мизинцев.РФ предлагала открыть коридоры в российские Белгород и Ростов-на-Дону, напомнил генерал."По состоянию на 13 часов, украинской стороной не выполнено ни одного условия по созданию гуманитарных коридоров", - добавил Мизинцев.Свыше 168 тысяч человек, из них более 43,4 тысячи детей, эвакуировали из зоны проведения российской специальной военной операции, заявил генерал-полковник Михаил Мизинцев."Из зон проведения специальной военной операции эвакуировано на сегодня более 168 тысяч человек, из них 43 тысячи 469 детей", - сказал Мизинцев.По его словам, госграницу РФ пересекли 19 тысяч 256 единиц личного автотранспорта."В регионах России осуществлено наращивание пунктов временного размещения до 9 тысяч мест, все они находятся в готовности к индивидуальной работе с прибывающими из Украины гражданами", - добавил Мизинцев.Также генерал-полковник добавил, что украинская сторона после объявления режима тишины с 10 до 13 часов успела провести 172 обстрела.По его словам, российская сторона внимательно наблюдала средствами объективного контроля, в том числе беспилотными летательными аппаратами – ни одного практического мероприятия по подготовке гуманитарных колонн не проведено, к открытым гуманитарным коридорам так никто и не прибыл. "Установлено, что националисты под угрозой физической расправы просто не выпускают мирных жителей и иностранных граждан из указанных населенных пунктов", - заявил он."С 10 часов утра наоборот на всех направлениях отмечено интенсивное перемещение вооруженных людей на переднем крае, артиллерийский и минометный огонь не прекращался ни на секунду. Только за эти три часа на всех объявленных шести гуманитарных коридорах Вооруженными силами России объективно зафиксировано 172 обстрела со стороны вооруженных сил Украины и националистов", - сказал Мизинцев.Генерал сообщил, что речь идет о районах обстрелов, непосредственно находящихся или прилегающих к предполагаемым гуманитарным коридорам."На Украину уже доставлено 882 тонны гуманитарного груза, проведено 110 гуманитарных акций, в том числе за истекшие сутки 30 акций в Киевской, Черниговской областях, а также в Донецкой и Луганской народных республиках, в ходе которых мирному населению освобожденных районов передано 325 тонн предметов первой необходимости, медикаментов и продуктов питания", - сказал Мизинцев.Кроме того, из Сирии доставлено 50 тонн продовольствия, а из Нагорного Карабаха - 14 тонн предметов первой необходимости для передачи населению Киевской и Запорожской областей, отметил генерал. "На сегодня спланировано и в настоящее время проводятся 48 гуманитарных акций в Киевской, Запорожской, Харьковской, Херсонской и Черниговской областях, в ходе которых будет передано 341 тонна предметов первой необходимости, медикаментов и продуктов питания", - добавил Мизинцев.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220307/ukraina-1777035083.html

https://ria.ru/20220307/donbass-1777038537.html

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Петр Попадюк

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