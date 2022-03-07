https://ria.ru/20220307/gruppirovki-1777068315.html

Группировки войск ЛНР и ДНР взяли под контроль 12 населенных пунктов

Группировки войск ЛНР и ДНР взяли под контроль 12 населенных пунктов - РИА Новости, 07.03.2022

Группировки войск ЛНР и ДНР взяли под контроль 12 населенных пунктов

Группировки войск ЛНР и ДНР, продолжая наступательные действия, взяли под контроль 12 населенных пунктов, сообщил в воскресенье официальный представитель... РИА Новости, 07.03.2022

2022-03-07T18:38

2022-03-07T18:38

2022-03-07T18:38

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир путин

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 7 мар – РИА Новости. Группировки войск ЛНР и ДНР, продолжая наступательные действия, взяли под контроль 12 населенных пунктов, сообщил в воскресенье официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков."Группировка войск Луганской Народной Республики, продолжая наступательные действия, взяла под контроль населенные пункты Кудряшковка, Вороново, Метелкино, Медвежье, Аскороновка, Петровка, Александровка. Подразделения Народной милиции Донецкой Народной Республики установили контроль над населенными пунктами Латьмое, Березовое, Ясное, Максимовка и Валерьяновка", - сказал он.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220307/vooruzhenie-1777065194.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Петр Попадюк

в мире, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины