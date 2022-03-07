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ВСУ обстреляли из "Града" три населенных пункта ДНР
ВСУ обстреляли из "Града" три населенных пункта ДНР - РИА Новости, 07.03.2022
ВСУ обстреляли из "Града" три населенных пункта ДНР
Украинские войска за 25 минут обстреляли три населенных пункта, в том числе с использованием ракет из БМ-21 "Град", сообщает в Telegram представительство ДНР в... РИА Новости, 07.03.2022
2022-03-07T19:05
2022-03-07T19:05
2022-03-07T19:05
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 7 мар - РИА Новости. Украинские войска за 25 минут обстреляли три населенных пункта, в том числе с использованием ракет из БМ-21 "Град", сообщает в Telegram представительство ДНР в СЦКК.Отмечается, что обстрелу подверглись населенные пункты Озеряновка, Михайловка и Широкая Балка. Было выпущено восемь мин калибром 120 мм, 12 снарядов калибром 122 мм, 10 мин калибром 82 мм и 40 ракет из БМ-21 "Град".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, украина
ВСУ обстреляли из "Града" три населенных пункта ДНР
Представительство ДНР в СЦКК: ВСУ обстреляли из "Града" три населенных пункта республики