https://ria.ru/20220307/goroda-1776982051.html
Зеленский решил присвоить Харькову и Мариуполю звания городов-героев
Зеленский решил присвоить Харькову и Мариуполю звания городов-героев - РИА Новости, 07.03.2022
Зеленский решил присвоить Харькову и Мариуполю звания городов-героев
Владимир Зеленский решил присвоить Харькову, Чернигову, Мариуполю, Херсону, Гостомелю и Волновахе звания городов-героев. РИА Новости, 07.03.2022
2022-03-07T00:38
2022-03-07T00:38
2022-03-07T00:38
в мире
украина
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Владимир Зеленский решил присвоить Харькову, Чернигову, Мариуполю, Херсону, Гостомелю и Волновахе звания городов-героев.В воскресенье в межведомственном координационном штабе по гуманитарному реагированию на Украине заявили, что украинские силовики в Мариуполе удерживают мирных жителей и прикрываются ими, как живым щитом. Подобная тактика использовалась и в других городах.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220307/kritika-1776981544.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина
Зеленский решил присвоить Харькову и Мариуполю звания городов-героев
Зеленский решил присвоить Харькову, Гостомелю, Мариуполю и Херсону звания городов-героев