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СМИ: сингапурский биржевой регулятор приостановил торги акциями "Газпрома"
СМИ: сингапурский биржевой регулятор приостановил торги акциями "Газпрома" - РИА Новости, 07.03.2022
СМИ: сингапурский биржевой регулятор приостановил торги акциями "Газпрома"
Биржевой регулятор Сингапура (SGX) приостановил торги депозитарными расписками российской компании "Газпром", сообщает в понедельник интернет-версия газеты... РИА Новости, 07.03.2022
2022-03-07T07:56
2022-03-07T07:56
экономика
сингапур (страна)
россия
газпром
в мире
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БАНГКОК, 7 мар – РИА Новости. Биржевой регулятор Сингапура (SGX) приостановил торги депозитарными расписками российской компании "Газпром", сообщает в понедельник интернет-версия газеты Straits Times.Мера принята в исполнение санкций в отношении России, ранее объявленных МИД Сингапура от имени правительства страны, говорится в сообщении.В пакет санкций входит запрет сингапурским банкам проводить любые транзакции с четырьмя российскими банками, в отношении которых уже введены санкции США и Евросоюза, а также запрет на "любую финансовую деятельность, способствующую сбору средств российским правительством", в том числе торги акциями и другими ценными бумагами компаний, связанных с правительством РФ.В заявлении биржевого регулятора отмечается, что правительство России "владеет непосредственно и опосредованно более чем половиной "Газпрома", и потому торги депозитарными расписками российской компании подпадают под принятые Сингапуром санкционные меры, говорится в сообщении.
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экономика, сингапур (страна), россия, газпром, в мире
07:56 07.03.2022
 
СМИ: сингапурский биржевой регулятор приостановил торги акциями "Газпрома"

Straits Times: SGX приостановил торги депозитарными расписками "Газпрома"

© РИА Новости / Олеся ПеченкинаСингапур
Сингапур - РИА Новости, 1920, 07.03.2022
© РИА Новости / Олеся Печенкина
Сингапур
Читать ria.ru в
БАНГКОК, 7 мар – РИА Новости. Биржевой регулятор Сингапура (SGX) приостановил торги депозитарными расписками российской компании "Газпром", сообщает в понедельник интернет-версия газеты Straits Times.
Мера принята в исполнение санкций в отношении России, ранее объявленных МИД Сингапура от имени правительства страны, говорится в сообщении.
В пакет санкций входит запрет сингапурским банкам проводить любые транзакции с четырьмя российскими банками, в отношении которых уже введены санкции США и Евросоюза, а также запрет на "любую финансовую деятельность, способствующую сбору средств российским правительством", в том числе торги акциями и другими ценными бумагами компаний, связанных с правительством РФ.
В заявлении биржевого регулятора отмечается, что правительство России "владеет непосредственно и опосредованно более чем половиной "Газпрома", и потому торги депозитарными расписками российской компании подпадают под принятые Сингапуром санкционные меры, говорится в сообщении.
Сингапур - РИА Новости, 1920, 05.03.2022
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