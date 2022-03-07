https://ria.ru/20220307/gazprom-1776997643.html

СМИ: сингапурский биржевой регулятор приостановил торги акциями "Газпрома"

СМИ: сингапурский биржевой регулятор приостановил торги акциями "Газпрома" - РИА Новости, 07.03.2022

СМИ: сингапурский биржевой регулятор приостановил торги акциями "Газпрома"

Биржевой регулятор Сингапура (SGX) приостановил торги депозитарными расписками российской компании "Газпром", сообщает в понедельник интернет-версия газеты... РИА Новости, 07.03.2022

2022-03-07T07:56

2022-03-07T07:56

2022-03-07T07:56

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сингапур (страна)

россия

газпром

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БАНГКОК, 7 мар – РИА Новости. Биржевой регулятор Сингапура (SGX) приостановил торги депозитарными расписками российской компании "Газпром", сообщает в понедельник интернет-версия газеты Straits Times.Мера принята в исполнение санкций в отношении России, ранее объявленных МИД Сингапура от имени правительства страны, говорится в сообщении.В пакет санкций входит запрет сингапурским банкам проводить любые транзакции с четырьмя российскими банками, в отношении которых уже введены санкции США и Евросоюза, а также запрет на "любую финансовую деятельность, способствующую сбору средств российским правительством", в том числе торги акциями и другими ценными бумагами компаний, связанных с правительством РФ.В заявлении биржевого регулятора отмечается, что правительство России "владеет непосредственно и опосредованно более чем половиной "Газпрома", и потому торги депозитарными расписками российской компании подпадают под принятые Сингапуром санкционные меры, говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220305/investitsii-1776639387.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

экономика, сингапур (страна), россия, газпром, в мире