https://ria.ru/20220307/gazprom-1776997643.html
СМИ: сингапурский биржевой регулятор приостановил торги акциями "Газпрома"
СМИ: сингапурский биржевой регулятор приостановил торги акциями "Газпрома" - РИА Новости, 07.03.2022
СМИ: сингапурский биржевой регулятор приостановил торги акциями "Газпрома"
Биржевой регулятор Сингапура (SGX) приостановил торги депозитарными расписками российской компании "Газпром", сообщает в понедельник интернет-версия газеты... РИА Новости, 07.03.2022
2022-03-07T07:56
2022-03-07T07:56
2022-03-07T07:56
экономика
сингапур (страна)
россия
газпром
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156340/52/1563405240_0:257:2730:1793_1920x0_80_0_0_72e48bec3338670e551b3cc9c4acb361.jpg
БАНГКОК, 7 мар – РИА Новости. Биржевой регулятор Сингапура (SGX) приостановил торги депозитарными расписками российской компании "Газпром", сообщает в понедельник интернет-версия газеты Straits Times.Мера принята в исполнение санкций в отношении России, ранее объявленных МИД Сингапура от имени правительства страны, говорится в сообщении.В пакет санкций входит запрет сингапурским банкам проводить любые транзакции с четырьмя российскими банками, в отношении которых уже введены санкции США и Евросоюза, а также запрет на "любую финансовую деятельность, способствующую сбору средств российским правительством", в том числе торги акциями и другими ценными бумагами компаний, связанных с правительством РФ.В заявлении биржевого регулятора отмечается, что правительство России "владеет непосредственно и опосредованно более чем половиной "Газпрома", и потому торги депозитарными расписками российской компании подпадают под принятые Сингапуром санкционные меры, говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220305/investitsii-1776639387.html
сингапур (страна)
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156340/52/1563405240_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_872658daad5a9cc673923db749afbb20.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, сингапур (страна), россия, газпром, в мире
СМИ: сингапурский биржевой регулятор приостановил торги акциями "Газпрома"
Straits Times: SGX приостановил торги депозитарными расписками "Газпрома"