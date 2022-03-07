https://ria.ru/20220307/gaz-1777094120.html
ЕК готовит план по снижению зависимости Европы от российского газа
ЕК готовит план по снижению зависимости Европы от российского газа - РИА Новости, 07.03.2022
ЕК готовит план по снижению зависимости Европы от российского газа
Еврокомиссия (ЕК) во вторник хочет представить план, реализация которого может ощутимо снизить зависимость Евросоюза от российского газа уже в 2022 году, сказал РИА Новости, 07.03.2022
2022-03-07T22:52
2022-03-07T22:52
2022-03-07T22:58
экономика
европа
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0f/1773001543_0:0:2948:1658_1920x0_80_0_0_456000beb71803789311fc909968ee1c.jpg
БРЮССЕЛЬ, 7 мар – РИА Новости. Еврокомиссия (ЕК) во вторник хочет представить план, реализация которого может ощутимо снизить зависимость Евросоюза от российского газа уже в 2022 году, сказал исполнительный вице-президент ЕК Франс Тиммерманс в комитете Европарламента."Я думаю, мы можем представить завтра план, я надеюсь на это… который существенно снизит нашу зависимость от российского газа уже в этом году, а с течением лет сделает нас независимыми от импорта российского газа. Я думаю, это возможно. Это непросто, но достижимо", - сказал он.
https://ria.ru/20220307/neft-1777090897.html
европа
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0f/1773001382_0:0:2948:2211_1920x0_80_0_0_46ff3ac9074949b3f0fad6129ca85286.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, европа, россия
22:52 07.03.2022 (обновлено: 22:58 07.03.2022)
ЕК готовит план по снижению зависимости Европы от российского газа
ЕК готовит план по снижению зависимости Европы от российского газа в 2022 году
БРЮССЕЛЬ, 7 мар – РИА Новости. Еврокомиссия (ЕК) во вторник хочет представить план, реализация которого может ощутимо снизить зависимость Евросоюза от российского газа уже в 2022 году, сказал исполнительный вице-президент ЕК Франс Тиммерманс в комитете Европарламента.
"Я думаю, мы можем представить завтра план, я надеюсь на это… который существенно снизит нашу зависимость от российского газа уже в этом году, а с течением лет сделает нас независимыми от импорта российского газа. Я думаю, это возможно. Это непросто, но достижимо", - сказал он.