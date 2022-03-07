https://ria.ru/20220307/gaz-1777094120.html

ЕК готовит план по снижению зависимости Европы от российского газа

ЕК готовит план по снижению зависимости Европы от российского газа - РИА Новости, 07.03.2022

ЕК готовит план по снижению зависимости Европы от российского газа

Еврокомиссия (ЕК) во вторник хочет представить план, реализация которого может ощутимо снизить зависимость Евросоюза от российского газа уже в 2022 году, сказал РИА Новости, 07.03.2022

2022-03-07T22:52

2022-03-07T22:52

2022-03-07T22:58

экономика

европа

россия

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БРЮССЕЛЬ, 7 мар – РИА Новости. Еврокомиссия (ЕК) во вторник хочет представить план, реализация которого может ощутимо снизить зависимость Евросоюза от российского газа уже в 2022 году, сказал исполнительный вице-президент ЕК Франс Тиммерманс в комитете Европарламента."Я думаю, мы можем представить завтра план, я надеюсь на это… который существенно снизит нашу зависимость от российского газа уже в этом году, а с течением лет сделает нас независимыми от импорта российского газа. Я думаю, это возможно. Это непросто, но достижимо", - сказал он.

https://ria.ru/20220307/neft-1777090897.html

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Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

экономика, европа, россия