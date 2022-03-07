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ЕК готовит план по снижению зависимости Европы от российского газа
ЕК готовит план по снижению зависимости Европы от российского газа - РИА Новости, 07.03.2022
ЕК готовит план по снижению зависимости Европы от российского газа
Еврокомиссия (ЕК) во вторник хочет представить план, реализация которого может ощутимо снизить зависимость Евросоюза от российского газа уже в 2022 году, сказал РИА Новости, 07.03.2022
2022-03-07T22:52
2022-03-07T22:58
экономика
европа
россия
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БРЮССЕЛЬ, 7 мар – РИА Новости. Еврокомиссия (ЕК) во вторник хочет представить план, реализация которого может ощутимо снизить зависимость Евросоюза от российского газа уже в 2022 году, сказал исполнительный вице-президент ЕК Франс Тиммерманс в комитете Европарламента."Я думаю, мы можем представить завтра план, я надеюсь на это… который существенно снизит нашу зависимость от российского газа уже в этом году, а с течением лет сделает нас независимыми от импорта российского газа. Я думаю, это возможно. Это непросто, но достижимо", - сказал он.
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экономика, европа, россия
22:52 07.03.2022 (обновлено: 22:58 07.03.2022)
 
ЕК готовит план по снижению зависимости Европы от российского газа

ЕК готовит план по снижению зависимости Европы от российского газа в 2022 году

© AP Photo / Frank AugsteinРабочий на газохранилище в Гронау, Германия
Рабочий на газохранилище в Гронау, Германия - РИА Новости, 1920, 07.03.2022
© AP Photo / Frank Augstein
Рабочий на газохранилище в Гронау, Германия
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 7 мар – РИА Новости. Еврокомиссия (ЕК) во вторник хочет представить план, реализация которого может ощутимо снизить зависимость Евросоюза от российского газа уже в 2022 году, сказал исполнительный вице-президент ЕК Франс Тиммерманс в комитете Европарламента.
"Я думаю, мы можем представить завтра план, я надеюсь на это… который существенно снизит нашу зависимость от российского газа уже в этом году, а с течением лет сделает нас независимыми от импорта российского газа. Я думаю, это возможно. Это непросто, но достижимо", - сказал он.
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