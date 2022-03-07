https://ria.ru/20220307/gaz-1777093510.html
В ЕК рассказали, когда Европа снизит зависимость от российского газа
В ЕК рассказали, когда Европа снизит зависимость от российского газа - РИА Новости, 07.03.2022
В ЕК рассказали, когда Европа снизит зависимость от российского газа
Евросоюзу необходима "пара лет", чтобы снизить зависимость от поставок российских энергоресурсов в некоторых секторах экономики, сказал исполнительный... РИА Новости, 07.03.2022
2022-03-07T22:44
2022-03-07T22:44
2022-03-07T22:50
экономика
евросоюз
еврокомиссия
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БРЮССЕЛЬ, 7 мар – РИА Новости. Евросоюзу необходима "пара лет", чтобы снизить зависимость от поставок российских энергоресурсов в некоторых секторах экономики, сказал исполнительный вице-президент Еврокомиссии (ЕК) Франс Тиммерманс в комитете Европарламента.ЕК во вторник хочет представить план, реализация которого может ощутимо снизить зависимость Евросоюза от российского газа уже в 2022 году, а с течением лет – сделать ЕС независимыми от его поставок, сказал также Тиммерманс в ходе дебатов с депутатами."Есть ряд стран-членов (ЕС), которые попадут в реальные проблемы, если с утра не будет всех российских энергоресурсов", - добавил он.
https://ria.ru/20220307/neft-1777090897.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, евросоюз, еврокомиссия
22:44 07.03.2022 (обновлено: 22:50 07.03.2022)
В ЕК рассказали, когда Европа снизит зависимость от российского газа
ЕК: для снижения зависимости от российского газа нужно где-то два года