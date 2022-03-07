Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220307/gaz-1777093510.html
В ЕК рассказали, когда Европа снизит зависимость от российского газа
В ЕК рассказали, когда Европа снизит зависимость от российского газа - РИА Новости, 07.03.2022
В ЕК рассказали, когда Европа снизит зависимость от российского газа
Евросоюзу необходима "пара лет", чтобы снизить зависимость от поставок российских энергоресурсов в некоторых секторах экономики, сказал исполнительный... РИА Новости, 07.03.2022
2022-03-07T22:44
2022-03-07T22:50
экономика
евросоюз
еврокомиссия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1774954996_0:131:2200:1369_1920x0_80_0_0_46995bf10bb98fd189b03126e6ffa024.jpg
БРЮССЕЛЬ, 7 мар – РИА Новости. Евросоюзу необходима "пара лет", чтобы снизить зависимость от поставок российских энергоресурсов в некоторых секторах экономики, сказал исполнительный вице-президент Еврокомиссии (ЕК) Франс Тиммерманс в комитете Европарламента.ЕК во вторник хочет представить план, реализация которого может ощутимо снизить зависимость Евросоюза от российского газа уже в 2022 году, а с течением лет – сделать ЕС независимыми от его поставок, сказал также Тиммерманс в ходе дебатов с депутатами."Есть ряд стран-членов (ЕС), которые попадут в реальные проблемы, если с утра не будет всех российских энергоресурсов", - добавил он.
https://ria.ru/20220307/neft-1777090897.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Севастиан Котов
Севастиан Котов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1774954996_33:0:1964:1448_1920x0_80_0_0_a415c1d3e5cf4baefbcc6d366a3887eb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, евросоюз, еврокомиссия
22:44 07.03.2022 (обновлено: 22:50 07.03.2022)
 
В ЕК рассказали, когда Европа снизит зависимость от российского газа

ЕК: для снижения зависимости от российского газа нужно где-то два года

© REUTERS / Christian CharisiusРабочий на газохранилище в Редене, Германия
Рабочий на газохранилище в Редене, Германия - РИА Новости, 1920, 07.03.2022
© REUTERS / Christian Charisius
Рабочий на газохранилище в Редене, Германия
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 7 мар – РИА Новости. Евросоюзу необходима "пара лет", чтобы снизить зависимость от поставок российских энергоресурсов в некоторых секторах экономики, сказал исполнительный вице-президент Еврокомиссии (ЕК) Франс Тиммерманс в комитете Европарламента.
"Конечно, нам нужно очень быстро сократить зависимость от российских энергоресурсов… В некоторых сферах нам нужно пару лет, чтобы достичь этого", - сказал он.
ЕК во вторник хочет представить план, реализация которого может ощутимо снизить зависимость Евросоюза от российского газа уже в 2022 году, а с течением лет – сделать ЕС независимыми от его поставок, сказал также Тиммерманс в ходе дебатов с депутатами.
"Есть ряд стран-членов (ЕС), которые попадут в реальные проблемы, если с утра не будет всех российских энергоресурсов", - добавил он.
Нефтяная качалка около Ямашинского сельского поселения в Республике Татарстан - РИА Новости, 1920, 07.03.2022
Вчера, 22:12
Новак: отказ от российской нефти вызовет скачок цен до $300 за баррель
 
ЭкономикаЕвросоюзЕврокомиссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала