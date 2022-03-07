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https://ria.ru/20220307/gaz-1777090656.html
Россия обеспечивает 40% потребления газа в Европе, заявил Новак
Россия обеспечивает 40% потребления газа в Европе, заявил Новак - РИА Новости, 07.03.2022
Россия обеспечивает 40% потребления газа в Европе, заявил Новак
Россия обеспечивает 40% потребления газа в Европе, всегда была надёжным партнёром, сообщил журналистам вице-премьер Александр Новак. РИА Новости, 07.03.2022
2022-03-07T22:11
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экономика
россия
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Россия обеспечивает 40% потребления газа в Европе, всегда была надёжным партнёром, сообщил журналистам вице-премьер Александр Новак."Европа сегодня потребляет около 500 миллиардов кубических метров газа в год. 40% этого потребления обеспечивает Россия. На протяжении многих десятилетий, несмотря ни на что, Россия всегда была надёжным партнёром", — отметил он.
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экономика, россия
22:11 07.03.2022 (обновлено: 22:12 07.03.2022)
 
Россия обеспечивает 40% потребления газа в Европе, заявил Новак

Вице-премьер Новак: Россия обеспечивает 40% потребления газа в Европе

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГазокомпрессорная станция Gascade в Айслебене
Газокомпрессорная станция Gascade в Айслебене - РИА Новости, 1920, 07.03.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Газокомпрессорная станция Gascade в Айслебене. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Россия обеспечивает 40% потребления газа в Европе, всегда была надёжным партнёром, сообщил журналистам вице-премьер Александр Новак.
"Европа сегодня потребляет около 500 миллиардов кубических метров газа в год. 40% этого потребления обеспечивает Россия. На протяжении многих десятилетий, несмотря ни на что, Россия всегда была надёжным партнёром", — отметил он.
Заместитель председателя правительства РФ Александр Новак - РИА Новости, 1920, 07.03.2022
Вчера, 22:11
"Газпром" выполняет обязательства по поставкам газа в Европу
 
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