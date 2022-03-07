https://ria.ru/20220307/gaz-1777090656.html

Россия обеспечивает 40% потребления газа в Европе, заявил Новак

Россия обеспечивает 40% потребления газа в Европе, заявил Новак - РИА Новости, 07.03.2022

Россия обеспечивает 40% потребления газа в Европе, заявил Новак

Россия обеспечивает 40% потребления газа в Европе, всегда была надёжным партнёром, сообщил журналистам вице-премьер Александр Новак. РИА Новости, 07.03.2022

2022-03-07T22:11

2022-03-07T22:11

2022-03-07T22:12

экономика

россия

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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Россия обеспечивает 40% потребления газа в Европе, всегда была надёжным партнёром, сообщил журналистам вице-премьер Александр Новак."Европа сегодня потребляет около 500 миллиардов кубических метров газа в год. 40% этого потребления обеспечивает Россия. На протяжении многих десятилетий, несмотря ни на что, Россия всегда была надёжным партнёром", — отметил он.

https://ria.ru/20220307/novak-1777090395.html

россия

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2022

Ангелина Орехова

Ангелина Орехова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ангелина Орехова

экономика, россия