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"Газпром" выкупил дополнительную мощность "Ямал - Европы"
"Газпром" выкупил дополнительную мощность "Ямал - Европы" - РИА Новости, 07.03.2022
"Газпром" выкупил дополнительную мощность "Ямал - Европы"
"Газпром" вновь дозаказал до конца текущих газовых суток 7 марта часть мощности газопровода "Ямал - Европа" для транзита газа через Польшу, свидетельствуют... РИА Новости, 07.03.2022
2022-03-07T18:40
2022-03-07T18:40
экономика
газпром
европа
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. "Газпром" вновь дозаказал до конца текущих газовых суток 7 марта часть мощности газопровода "Ямал - Европа" для транзита газа через Польшу, свидетельствуют итоги аукциона на площадке GSA Platform.Компания ранее забронировала мощность магистрали в объеме 580 тысяч кубометров в час из предлагавшихся 3,7 миллиона кубометров - почти 16% доступного для бронирования объема. Пользоваться ими "Газпром" имеет право с 8.00 мск 7 марта до 8.00 мск 8 марта, то есть до начала новых газовых суток.На внутридневном аукционе "Газпром" дозакупил еще 1,3 миллиона кубометров транзитной мощности, которыми сможет воспользоваться с 22.00 мск до 8.00 мск 8 марта.
https://ria.ru/20220307/sholts-1777063736.html
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экономика, газпром, европа
18:40 07.03.2022
 
"Газпром" выкупил дополнительную мощность "Ямал - Европы"

"Газпром" выкупил на предстоящую ночь дополнительную мощность "Ямал - Европы"

© РИА Новости / Иван Руднев / Перейти в фотобанкГазокомпрессорная станция
Газокомпрессорная станция - РИА Новости, 1920, 07.03.2022
© РИА Новости / Иван Руднев
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Газокомпрессорная станция
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. "Газпром" вновь дозаказал до конца текущих газовых суток 7 марта часть мощности газопровода "Ямал - Европа" для транзита газа через Польшу, свидетельствуют итоги аукциона на площадке GSA Platform.
Компания ранее забронировала мощность магистрали в объеме 580 тысяч кубометров в час из предлагавшихся 3,7 миллиона кубометров - почти 16% доступного для бронирования объема. Пользоваться ими "Газпром" имеет право с 8.00 мск 7 марта до 8.00 мск 8 марта, то есть до начала новых газовых суток.
На внутридневном аукционе "Газпром" дозакупил еще 1,3 миллиона кубометров транзитной мощности, которыми сможет воспользоваться с 22.00 мск до 8.00 мск 8 марта.
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