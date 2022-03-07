Глава МИД Латвии призвал Европу снизить зависимость от российского газа
Глава МИД Латвии Ринкевич призвал Европу снизить зависимость от российского газа
Рабочий на газохранилище в Редене, Германия
ВАШИНГТОН, 7 мар - РИА Новости. Глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич после переговоров с госсекретарем США Энтони Блинкеном заявил, что нужно "снижать зависимость" от российских энергоносителей.
"Одинаково важно, как и оборона, это энергия. Я думаю, мы все понимаем, что нам нужно работать, речь не только о Латвии, Литве или Эстонии, речь обо всем Европейском союзе, он един. Мы должны работать, чтобы снизить зависимость от российского газа и нефти", - сказал Ринкевич на пресс-конференции по итогам переговоров с Блинкеном.
По его словам, с Блинкеном обсуждались меры, которые можно предпринять для этого.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент России Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
В ответ западные страны ввели новые санкции. В частности, под них попали несколько крупнейших банков РФ, включая Сбербанк и ВТБ. Евросоюз, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для российских самолетов. Для ряда госкомпаний были затруднены возможности привлечения иностранного капитала. Введены санкции на поставки в Россию высокотехнологичной продукции.