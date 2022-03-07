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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220307/gaz-1777037121.html
Во Франции рассказали, чем грозит отказ от поставок российского газа
Во Франции рассказали, чем грозит отказ от поставок российского газа - РИА Новости, 07.03.2022
Во Франции рассказали, чем грозит отказ от поставок российского газа
Запасы газа в хранилищах в Европе будут недостаточными, если будет принято решение о прекращении поставок из России, заявила генеральный директор французской... РИА Новости, 07.03.2022
2022-03-07T14:30
2022-03-07T14:30
обострение ситуации в днр и лнр
экономика
природный газ
европа
россия
евросоюз
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ПАРИЖ, 7 мар – РИА Новости. Запасы газа в хранилищах в Европе будут недостаточными, если будет принято решение о прекращении поставок из России, заявила генеральный директор французской энергетической компании Engie Катрин Макгрегор.В целом Евросоюз зависит от газа РФ на 40%, а некоторые европейские страны на 90 и даже 100%, отметила Макгрегор. "И от этой зависимости очень сложно избавиться в одночасье, очень сложно избавиться без подготовки, без мер замещения и без подготовки рынка", - заявила гендиректор французской компании в эфире радиостанции France Inter."Мы сможем провести эту зиму, потому что она подходит к концу. Настоящая проблема в среднесрочной перспективе, то есть следующая зима. Мы пользуемся летом для заполнения хранилищ. В конце зимы запасы очень слабые... Если будет принято решение о прекращении поставок из России, то запасы будут недостаточными, поэтому к началу следующей зимы у нас не будет достаточно газа по сравнению с прошлой зимой", - сказала Макгрегор.Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий призвал Европейский союз полностью отказаться от покупки российских энергоресурсов, в частности, угля, газа и нефти.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.В ответ западные страны ввели новые санкции. В частности, под них подпали несколько крупнейших банков РФ, включая Сбербанк и ВТБ. Евросоюз, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для российских самолетов. Для ряда госкомпаний были затруднены возможности привлечения иностранного капитала. Введены санкции на поставки в Россию высокотехнологичной продукции.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220307/gaz-1777030325.html
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экономика, природный газ, европа, россия, евросоюз
14:30 07.03.2022
 
Во Франции рассказали, чем грозит отказ от поставок российского газа

Гендиректор Engie Макгрегор: отказ от поставок газа из России чреват его нехваткой зимой

© REUTERS / Christian CharisiusРабочий на газохранилище в Редене, Германия
Рабочий на газохранилище в Редене, Германия - РИА Новости, 1920, 07.03.2022
© REUTERS / Christian Charisius
Рабочий на газохранилище в Редене, Германия. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 7 мар – РИА Новости. Запасы газа в хранилищах в Европе будут недостаточными, если будет принято решение о прекращении поставок из России, заявила генеральный директор французской энергетической компании Engie Катрин Макгрегор.
В целом Евросоюз зависит от газа РФ на 40%, а некоторые европейские страны на 90 и даже 100%, отметила Макгрегор. "И от этой зависимости очень сложно избавиться в одночасье, очень сложно избавиться без подготовки, без мер замещения и без подготовки рынка", - заявила гендиректор французской компании в эфире радиостанции France Inter.
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"Мы сможем провести эту зиму, потому что она подходит к концу. Настоящая проблема в среднесрочной перспективе, то есть следующая зима. Мы пользуемся летом для заполнения хранилищ. В конце зимы запасы очень слабые... Если будет принято решение о прекращении поставок из России, то запасы будут недостаточными, поэтому к началу следующей зимы у нас не будет достаточно газа по сравнению с прошлой зимой", - сказала Макгрегор.
Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий призвал Европейский союз полностью отказаться от покупки российских энергоресурсов, в частности, угля, газа и нефти.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
В ответ западные страны ввели новые санкции. В частности, под них подпали несколько крупнейших банков РФ, включая Сбербанк и ВТБ. Евросоюз, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для российских самолетов. Для ряда госкомпаний были затруднены возможности привлечения иностранного капитала. Введены санкции на поставки в Россию высокотехнологичной продукции.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРЭкономикаПриродный газЕвропаРоссияЕвросоюз
 
 
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