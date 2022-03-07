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Медведев "поздравил" европейских коллег с рекордной ценой на газ
Медведев "поздравил" европейских коллег с рекордной ценой на газ - РИА Новости, 07.03.2022
Медведев "поздравил" европейских коллег с рекордной ценой на газ
Зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев, комментируя рекордный рост цен на газ в Европе, напомнил западным чиновникам об их решении заморозить "Северный поток... РИА Новости, 07.03.2022
2022-03-07T13:43
2022-03-07T13:43
2022-03-07T14:33
экономика
дмитрий медведев
европа
евросоюз
северный поток — 2
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МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев, комментируя рекордный рост цен на газ в Европе, напомнил западным чиновникам об их решении заморозить "Северный поток — 2"."Могу только поздравить дальновидных европейских коллег, которые надежно защитились от коварных русских и проекта "Северный поток — 2", — сказал он.Ранее днем апрельские фьючерсы на газ по индексу TTF поднимались с 2400 долларов за кубометр до 3900. При этом пятничная расчетная стоимость составляла 2170 долларов. Россия 24 февраля начала военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.В ответ Запад ввел новые антироссийские санкции. В частности, под них попали несколько крупнейших банков, включая Сбербанк и ВТБ. Евросоюз, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для российских самолетов. Для ряда госкомпаний были затруднены возможности привлечения иностранного капитала. Введены санкции на поставки в Россию высокотехнологичной продукции.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Как изменились цены на газ в Европе
Стоимость газа в Европе (торги на лондонской бирже) в декабре достигла исторического максимума — более двух тысяч долларов за тысячу кубометров. Контракты на поставки голубого топлива, так называемые фьючерсы, постепенно дорожали с апреля 2021 года, а в октябре впервые установили рекорд. Главными причинами этого взлета эксперты считают высокий спрос на энергоресурсы, переориентацию поставщиков сжиженного газа на Азию, а также постепенный вывод из эксплуатации крупнейшего европейского газового месторождения. Как менялась стоимость голубого топлива и что рост цен даст «Газпрому» — в видеоинфографике Ria.ru.
2022-03-07T13:43
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PT1M05S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, дмитрий медведев, европа, евросоюз, видео, северный поток — 2
Медведев "поздравил" европейских коллег с рекордной ценой на газ
МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев, комментируя рекордный рост цен на газ в Европе, напомнил западным чиновникам об их решении заморозить "Северный поток — 2".
2022-03-07T13:43
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PT1M05S
13:43 07.03.2022 (обновлено: 14:33 07.03.2022)
Медведев "поздравил" европейских коллег с рекордной ценой на газ
Медведев после скачка цен на газ поздравил ЕС с надежной защитой от "Северного потока — 2"