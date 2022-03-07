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Цены на газ в Европе за час упали на тысячу долларов
Цены на газ в Европе за час упали на тысячу долларов - РИА Новости, 07.03.2022
Цены на газ в Европе за час упали на тысячу долларов
Цены на газ в Европе за час опустились с 3900 долларов за кубометр до 2900, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. РИА Новости, 07.03.2022
2022-03-07T13:06
2022-03-07T22:39
экономика
европа
природный газ
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МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Цены на газ в Европе за час опустились с 3900 долларов за кубометр до 2900, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.В начале торгов стоимость апрельских фьючерсов по индексу TTF достигала 2366,8 доллара за тысячу кубометров. Затем цена начала резко подниматься, достигнув в пике 3900 долларов. Это на 79% выше пятничной расчетной стоимости, которая составляла 2170,2 доллара.Европейский газовый рынок лихорадит уже много месяцев. Весной прошлого года цены колебались на уровне 250-300 долларов за тысячу кубов, к концу августа они выросли до 600 долларов, в октябре впервые перевалили за тысячу, а в декабре — за две тысячи. Затем последовал некоторый откат, но цены оставались стабильно высокими, чего не наблюдалось за всю историю функционирования газовых хабов в Европе.Эксперты связывали это с низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ, ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на сжиженный природный газ в Азии.В начале февраля фьючерсы колебались в диапазоне 800-1030 долларов, но затем резко пошли вверх после того, как президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины.
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Как изменились цены на газ в Европе
Стоимость газа в Европе (торги на лондонской бирже) в декабре достигла исторического максимума — более двух тысяч долларов за тысячу кубометров. Контракты на поставки голубого топлива, так называемые фьючерсы, постепенно дорожали с апреля 2021 года, а в октябре впервые установили рекорд. Главными причинами этого взлета эксперты считают высокий спрос на энергоресурсы, переориентацию поставщиков сжиженного газа на Азию, а также постепенный вывод из эксплуатации крупнейшего европейского газового месторождения. Как менялась стоимость голубого топлива и что рост цен даст «Газпрому» — в видеоинфографике Ria.ru.
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экономика, европа, природный газ
13:06 07.03.2022 (обновлено: 22:39 07.03.2022)
 
Цены на газ в Европе за час упали на тысячу долларов

Цены на газ в Европе после скачка до 3900 долларов за час упали на тысячу долларов

© AP Photo / Matthias RietschelГазокомпрессорная станция в Германии
Газокомпрессорная станция в Германии - РИА Новости, 1920, 07.03.2022
© AP Photo / Matthias Rietschel
Газокомпрессорная станция в Германии. Архивное фото
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МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Цены на газ в Европе за час опустились с 3900 долларов за кубометр до 2900, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.
В начале торгов стоимость апрельских фьючерсов по индексу TTF достигала 2366,8 доллара за тысячу кубометров. Затем цена начала резко подниматься, достигнув в пике 3900 долларов. Это на 79% выше пятничной расчетной стоимости, которая составляла 2170,2 доллара.
Европейский газовый рынок лихорадит уже много месяцев. Весной прошлого года цены колебались на уровне 250-300 долларов за тысячу кубов, к концу августа они выросли до 600 долларов, в октябре впервые перевалили за тысячу, а в декабре — за две тысячи. Затем последовал некоторый откат, но цены оставались стабильно высокими, чего не наблюдалось за всю историю функционирования газовых хабов в Европе.
Эксперты связывали это с низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ, ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на сжиженный природный газ в Азии.
В начале февраля фьючерсы колебались в диапазоне 800-1030 долларов, но затем резко пошли вверх после того, как президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины.
 
ЭкономикаЕвропаПриродный газ
 
 
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