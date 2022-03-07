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Цены на газ в Европе превысили 3500 долларов за тысячу кубометров
Цены на газ в Европе превысили 3500 долларов за тысячу кубометров - РИА Новости, 07.03.2022
Цены на газ в Европе превысили 3500 долларов за тысячу кубометров
Цены фьючерсов на газ в Европе в понедельник выросли более чем вполовину, превысив 3500 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи... РИА Новости, 07.03.2022
2022-03-07T11:35
2022-03-07T14:40
экономика
россия
европа
природный газ
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Цены фьючерсов на газ в Европе в понедельник выросли более чем вполовину, превысив 3500 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.Торги открылись с 2366,8 долларов за тысячу кубометров, но котировки сразу же пошли вверх. За час они подскочили почти на тысячу долларов. При этом расчетная цена на пятницу составляла 2170,2 доллара.Европейский газовый рынок лихорадит уже много месяцев. Весной прошлого года цены колебались на уровне 250-300 долларов за тысячу кубов, к концу августа они выросли до 600 долларов, в октябре впервые перевалили за тысячу, а в декабре — за две тысячи. Затем последовал некоторый откат, но цены оставались стабильно высокими, чего не наблюдалось за всю историю функционирования газовых хабов в Европе.Эксперты связывали это с низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ, ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на сжиженный природный газ в Азии.В начале февраля фьючерсы колебались в диапазоне 800-1030 долларов, но затем резко пошли вверх после того, как президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины.
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экономика, россия, европа, природный газ
11:35 07.03.2022 (обновлено: 14:40 07.03.2022)
 
Цены на газ в Европе превысили 3500 долларов за тысячу кубометров

Биржевые цены на газ в Европе впервые в истории превысили 3500 долларов за тысячу кубов

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГлавный терминал трубопровода Gazela в чешском поселении Брандов рядом с немецкой границей
Главный терминал трубопровода Gazela в чешском поселении Брандов рядом с немецкой границей - РИА Новости, 1920, 07.03.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Главный терминал трубопровода Gazela в чешском поселении Брандов рядом с немецкой границей. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Цены фьючерсов на газ в Европе в понедельник выросли более чем вполовину, превысив 3500 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.
Торги открылись с 2366,8 долларов за тысячу кубометров, но котировки сразу же пошли вверх. За час они подскочили почти на тысячу долларов. При этом расчетная цена на пятницу составляла 2170,2 доллара.
Европейский газовый рынок лихорадит уже много месяцев. Весной прошлого года цены колебались на уровне 250-300 долларов за тысячу кубов, к концу августа они выросли до 600 долларов, в октябре впервые перевалили за тысячу, а в декабре — за две тысячи. Затем последовал некоторый откат, но цены оставались стабильно высокими, чего не наблюдалось за всю историю функционирования газовых хабов в Европе.
Эксперты связывали это с низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ, ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на сжиженный природный газ в Азии.
В начале февраля фьючерсы колебались в диапазоне 800-1030 долларов, но затем резко пошли вверх после того, как президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины.
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