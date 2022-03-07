https://ria.ru/20220307/fsb-1777027180.html

В Севастополе задержали сторонника украинских националистов

В Севастополе задержали сторонника украинских националистов - РИА Новости, 07.03.2022

В Севастополе задержали сторонника украинских националистов

Сторонник украинских националистов задержан в Севастополе, дома у него обнаружили тротиловую шашку, сообщает пресс-служба крымского управления ФСБ РФ. РИА Новости, 07.03.2022

2022-03-07T13:11

2022-03-07T13:11

2022-03-07T13:11

происшествия

россия

севастополь

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/03/1761987765_0:47:1595:944_1920x0_80_0_0_5990612711bf36764767abc1d24f9f14.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар – РИА Новости. Сторонник украинских националистов задержан в Севастополе, дома у него обнаружили тротиловую шашку, сообщает пресс-служба крымского управления ФСБ РФ."Установлено, что житель Севастополя 1980 года рождения, являющийся сторонником украинского национализма, хранил по месту своего проживания тротиловую шашку, общей массой более 590 граммов", - говорится в сообщении.В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 222.1 УК РФ (незаконное хранение взрывного устройства). Решением суда он заключен под стражу сроком на два месяца. Максимальная санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от шести до восьми лет.

https://ria.ru/20220305/zaderzhanie-1776786907.html

россия

севастополь

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

происшествия, россия, севастополь, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)