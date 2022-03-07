https://ria.ru/20220307/fsb-1777027180.html
В Севастополе задержали сторонника украинских националистов
В Севастополе задержали сторонника украинских националистов - РИА Новости, 07.03.2022
В Севастополе задержали сторонника украинских националистов
Сторонник украинских националистов задержан в Севастополе, дома у него обнаружили тротиловую шашку, сообщает пресс-служба крымского управления ФСБ РФ. РИА Новости, 07.03.2022
2022-03-07T13:11
2022-03-07T13:11
2022-03-07T13:11
происшествия
россия
севастополь
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар – РИА Новости. Сторонник украинских националистов задержан в Севастополе, дома у него обнаружили тротиловую шашку, сообщает пресс-служба крымского управления ФСБ РФ."Установлено, что житель Севастополя 1980 года рождения, являющийся сторонником украинского национализма, хранил по месту своего проживания тротиловую шашку, общей массой более 590 граммов", - говорится в сообщении.В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 222.1 УК РФ (незаконное хранение взрывного устройства). Решением суда он заключен под стражу сроком на два месяца. Максимальная санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от шести до восьми лет.
https://ria.ru/20220305/zaderzhanie-1776786907.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, севастополь, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
В Севастополе задержали сторонника украинских националистов
В Севастополе задержали сторонника украинских националистов, хранившего тротиловую шашку