Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220307/fsb-1777027180.html
В Севастополе задержали сторонника украинских националистов
В Севастополе задержали сторонника украинских националистов - РИА Новости, 07.03.2022
В Севастополе задержали сторонника украинских националистов
Сторонник украинских националистов задержан в Севастополе, дома у него обнаружили тротиловую шашку, сообщает пресс-служба крымского управления ФСБ РФ. РИА Новости, 07.03.2022
2022-03-07T13:11
2022-03-07T13:11
происшествия
россия
севастополь
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/03/1761987765_0:47:1595:944_1920x0_80_0_0_5990612711bf36764767abc1d24f9f14.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар – РИА Новости. Сторонник украинских националистов задержан в Севастополе, дома у него обнаружили тротиловую шашку, сообщает пресс-служба крымского управления ФСБ РФ."Установлено, что житель Севастополя 1980 года рождения, являющийся сторонником украинского национализма, хранил по месту своего проживания тротиловую шашку, общей массой более 590 граммов", - говорится в сообщении.В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 222.1 УК РФ (незаконное хранение взрывного устройства). Решением суда он заключен под стражу сроком на два месяца. Максимальная санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от шести до восьми лет.
https://ria.ru/20220305/zaderzhanie-1776786907.html
россия
севастополь
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/03/1761987765_61:0:1466:1054_1920x0_80_0_0_a7d30d933c2cc98d8e30507d78de4bce.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, севастополь, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
13:11 07.03.2022
 
В Севастополе задержали сторонника украинских националистов

В Севастополе задержали сторонника украинских националистов, хранившего тротиловую шашку

© РИА Новости / ФСБ РФ / Перейти в фотобанкНашивка на форме сотрудника ФСБ РФ
Нашивка на форме сотрудника ФСБ РФ - РИА Новости, 1920, 07.03.2022
© РИА Новости / ФСБ РФ
Перейти в фотобанк
Нашивка на форме сотрудника ФСБ РФ
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар – РИА Новости. Сторонник украинских националистов задержан в Севастополе, дома у него обнаружили тротиловую шашку, сообщает пресс-служба крымского управления ФСБ РФ.
"Установлено, что житель Севастополя 1980 года рождения, являющийся сторонником украинского национализма, хранил по месту своего проживания тротиловую шашку, общей массой более 590 граммов", - говорится в сообщении.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 222.1 УК РФ (незаконное хранение взрывного устройства). Решением суда он заключен под стражу сроком на два месяца. Максимальная санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от шести до восьми лет.
ФСБ РФ задержала украинского боевика из Крымско-татарского батальона - РИА Новости, 1920, 05.03.2022
5 марта, 17:01
В Крыму задержали боевика из "Крымско-татарского батальона"
 
ПроисшествияРоссияСевастопольФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала