Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220307/foto-1777096235.html
Генштаб ВСУ поймали на фейке о российском самолете
Генштаб ВСУ поймали на фейке о российском самолете - РИА Новости, 07.03.2022
Генштаб ВСУ поймали на фейке о российском самолете
Официальный аккаунт генштаба ВСУ заявил о якобы сбитом российском "летательном аппарате", в качестве доказательства проиллюстрировав сообщение снимком 2015... РИА Новости, 07.03.2022
2022-03-07T23:17
2022-03-07T23:23
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
сирия
донбасс
су-24
россия
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/13/1773821549_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_f99efe72e51cafab7a8b1a935126c4b7.jpg
МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Официальный аккаунт генштаба ВСУ заявил о якобы сбитом российском "летательном аппарате", в качестве доказательства проиллюстрировав сообщение снимком 2015 года. На это обратил внимание Telegram-канал "Война с фейками"."Фото, которое есть даже в "Википедии", отзеркалили, прибавили контраст", — говорится в публикации авторов канала. Снимок действительно можно найти в статье о сбитом российском Су-24 в Сирии.Некоторые пользователи также обратили внимание на ложное заявление."Здорово, размещаете сфабрикованные доказательства. А что еще у вас фейковое? Предполагаю, что танки, которые вы "уничтожаете" — заброшенные или просто старые", — написал один из них."Вы реально думаете, что мы не знаем, что это снимок пятилетней давности — или около того?" — добавили в комментариях."Такая &lt;…&gt; пропаганда заставляет отвернуться от Украины", — отметили под публикацией."Ложь невероятного масштаба", — возмутились в комментариях.Российская операция на Украине началась утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины" и предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. Российские Вооруженные силы, как отмечают в Минобороны, наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Об оккупации страны, как подчеркивал Путин, речи не идет.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220307/novak-1777091230.html
https://ria.ru/20220307/ukraina-1776920178.html
украина
сирия
донбасс
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Александра Покровская
Александра Покровская
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/13/1773821549_144:0:2875:2048_1920x0_80_0_0_13e87b7726c336759e111e67a7905e93.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, сирия, донбасс, су-24, россия, вооруженные силы украины, соцсети
23:17 07.03.2022 (обновлено: 23:23 07.03.2022)
 
Генштаб ВСУ поймали на фейке о российском самолете

Генштаб ВСУ опубликовал новость о "российском самолете" с фотографией 2015 года

© REUTERS / Gleb GaranichУкраинские военнослужащие на линии соприкосновения в Донецкой области
Украинские военнослужащие на линии соприкосновения в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 07.03.2022
© REUTERS / Gleb Garanich
Украинские военнослужащие на линии соприкосновения в Донецкой области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Официальный аккаунт генштаба ВСУ заявил о якобы сбитом российском "летательном аппарате", в качестве доказательства проиллюстрировав сообщение снимком 2015 года. На это обратил внимание Telegram-канал "Война с фейками".
"Фото, которое есть даже в "Википедии", отзеркалили, прибавили контраст", — говорится в публикации авторов канала. Снимок действительно можно найти в статье о сбитом российском Су-24 в Сирии.
Некоторые пользователи также обратили внимание на ложное заявление.
"Здорово, размещаете сфабрикованные доказательства. А что еще у вас фейковое? Предполагаю, что танки, которые вы "уничтожаете" — заброшенные или просто старые", — написал один из них.
"Вы реально думаете, что мы не знаем, что это снимок пятилетней давности — или около того?" — добавили в комментариях.
Заместитель председателя правительства РФ Александр Новак - РИА Новости, 1920, 07.03.2022
22:16
Новак назвал заявления об "атаках" России на Запорожскую АЭС враньем
"Такая <…> пропаганда заставляет отвернуться от Украины", — отметили под публикацией.
"Ложь невероятного масштаба", — возмутились в комментариях.
Российская операция на Украине началась утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины" и предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. Российские Вооруженные силы, как отмечают в Минобороны, наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Об оккупации страны, как подчеркивал Путин, речи не идет.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Украинский военнослужащий обыскивает мирного жителя недалеко от города Бровары, Украина - РИА Новости, 1920, 07.03.2022
08:00
Украина превращается в Сомали
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреУкраинаСирияДонбассСу-24РоссияВооруженные силы УкраиныСоцсети
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала