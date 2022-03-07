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Генштаб ВСУ поймали на фейке о российском самолете

Генштаб ВСУ поймали на фейке о российском самолете - РИА Новости, 07.03.2022

Генштаб ВСУ поймали на фейке о российском самолете

Официальный аккаунт генштаба ВСУ заявил о якобы сбитом российском "летательном аппарате", в качестве доказательства проиллюстрировав сообщение снимком 2015... РИА Новости, 07.03.2022

2022-03-07T23:17

2022-03-07T23:17

2022-03-07T23:23

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МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Официальный аккаунт генштаба ВСУ заявил о якобы сбитом российском "летательном аппарате", в качестве доказательства проиллюстрировав сообщение снимком 2015 года. На это обратил внимание Telegram-канал "Война с фейками"."Фото, которое есть даже в "Википедии", отзеркалили, прибавили контраст", — говорится в публикации авторов канала. Снимок действительно можно найти в статье о сбитом российском Су-24 в Сирии.Некоторые пользователи также обратили внимание на ложное заявление."Здорово, размещаете сфабрикованные доказательства. А что еще у вас фейковое? Предполагаю, что танки, которые вы "уничтожаете" — заброшенные или просто старые", — написал один из них."Вы реально думаете, что мы не знаем, что это снимок пятилетней давности — или около того?" — добавили в комментариях."Такая <…> пропаганда заставляет отвернуться от Украины", — отметили под публикацией."Ложь невероятного масштаба", — возмутились в комментариях.Российская операция на Украине началась утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины" и предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. Российские Вооруженные силы, как отмечают в Минобороны, наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Об оккупации страны, как подчеркивал Путин, речи не идет.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220307/novak-1777091230.html

https://ria.ru/20220307/ukraina-1776920178.html

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Александра Покровская

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Покровская

в мире, украина, сирия, донбасс, су-24, россия, вооруженные силы украины, соцсети