https://ria.ru/20220307/evrosoyuz-1777052551.html

Заявка Украины на вступление в ЕС будет скоро обсуждаться, заявил Мишель

Заявка Украины на вступление в ЕС будет скоро обсуждаться, заявил Мишель - РИА Новости, 07.03.2022

Заявка Украины на вступление в ЕС будет скоро обсуждаться, заявил Мишель

Глава Евросовета Шарль Мишель пообещал Владимиру Зеленскому, что заявка Украины на вступление в ЕС будет "обсуждаться в ближайшие дни". РИА Новости, 07.03.2022

2022-03-07T16:33

2022-03-07T16:33

2022-03-07T16:33

в мире

украина

европарламент

евросовет

шарль мишель

евросоюз

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БРЮССЕЛЬ, 7 мар - РИА Новости. Глава Евросовета Шарль Мишель пообещал Владимиру Зеленскому, что заявка Украины на вступление в ЕС будет "обсуждаться в ближайшие дни"."Мы обсудим заявку Украины на членство в ЕС в ближайшие дни", - написал Мишель в Twitter по итогам разговора с Зеленским.Зеленский 28 февраля подписал заявку на вступление Украины в Европейский союз. На следующий день Европарламент поддержал резолюцию о предоставлении Украине статуса страны-кандидата.

https://ria.ru/20220307/peregovory-1777045534.html

украина

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Екатерина Зайцева

в мире, украина, европарламент, евросовет, шарль мишель, евросоюз