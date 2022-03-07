https://ria.ru/20220307/evrosoyuz-1777052551.html
Заявка Украины на вступление в ЕС будет скоро обсуждаться, заявил Мишель
Заявка Украины на вступление в ЕС будет скоро обсуждаться, заявил Мишель - РИА Новости, 07.03.2022
Заявка Украины на вступление в ЕС будет скоро обсуждаться, заявил Мишель
Глава Евросовета Шарль Мишель пообещал Владимиру Зеленскому, что заявка Украины на вступление в ЕС будет "обсуждаться в ближайшие дни". РИА Новости, 07.03.2022
2022-03-07T16:33
2022-03-07T16:33
2022-03-07T16:33
в мире
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европарламент
евросовет
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БРЮССЕЛЬ, 7 мар - РИА Новости. Глава Евросовета Шарль Мишель пообещал Владимиру Зеленскому, что заявка Украины на вступление в ЕС будет "обсуждаться в ближайшие дни"."Мы обсудим заявку Украины на членство в ЕС в ближайшие дни", - написал Мишель в Twitter по итогам разговора с Зеленским.Зеленский 28 февраля подписал заявку на вступление Украины в Европейский союз. На следующий день Европарламент поддержал резолюцию о предоставлении Украине статуса страны-кандидата.
https://ria.ru/20220307/peregovory-1777045534.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, европарламент, евросовет, шарль мишель, евросоюз
Заявка Украины на вступление в ЕС будет скоро обсуждаться, заявил Мишель
Глава Евросовета Мишель: на днях будет обсуждаться заявка Украины на вступление в ЕС