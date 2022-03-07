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Заявка Украины на вступление в ЕС будет скоро обсуждаться, заявил Мишель
Заявка Украины на вступление в ЕС будет скоро обсуждаться, заявил Мишель - РИА Новости, 07.03.2022
Заявка Украины на вступление в ЕС будет скоро обсуждаться, заявил Мишель
Глава Евросовета Шарль Мишель пообещал Владимиру Зеленскому, что заявка Украины на вступление в ЕС будет "обсуждаться в ближайшие дни". РИА Новости, 07.03.2022
2022-03-07T16:33
2022-03-07T16:33
в мире
украина
европарламент
евросовет
шарль мишель
евросоюз
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БРЮССЕЛЬ, 7 мар - РИА Новости. Глава Евросовета Шарль Мишель пообещал Владимиру Зеленскому, что заявка Украины на вступление в ЕС будет "обсуждаться в ближайшие дни"."Мы обсудим заявку Украины на членство в ЕС в ближайшие дни", - написал Мишель в Twitter по итогам разговора с Зеленским.Зеленский 28 февраля подписал заявку на вступление Украины в Европейский союз. На следующий день Европарламент поддержал резолюцию о предоставлении Украине статуса страны-кандидата.
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в мире, украина, европарламент, евросовет, шарль мишель, евросоюз
16:33 07.03.2022
 
Заявка Украины на вступление в ЕС будет скоро обсуждаться, заявил Мишель

Глава Евросовета Мишель: на днях будет обсуждаться заявка Украины на вступление в ЕС

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГлава Европейского совета Шарль Мишель
Глава Европейского совета Шарль Мишель - РИА Новости, 1920, 07.03.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Глава Европейского совета Шарль Мишель
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 7 мар - РИА Новости. Глава Евросовета Шарль Мишель пообещал Владимиру Зеленскому, что заявка Украины на вступление в ЕС будет "обсуждаться в ближайшие дни".
"Мы обсудим заявку Украины на членство в ЕС в ближайшие дни", - написал Мишель в Twitter по итогам разговора с Зеленским.
Зеленский 28 февраля подписал заявку на вступление Украины в Европейский союз. На следующий день Европарламент поддержал резолюцию о предоставлении Украине статуса страны-кандидата.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 07.03.2022
Вчера, 15:38
Путин дал председателю Евросовета оценку хода переговоров с Украиной
 
В миреУкраинаЕвропарламентЕвросоветШарль МишельЕвросоюз
 
 
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