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Ракетные эсминцы ВМС США зашли в акваторию Балтийского моря
Ракетные эсминцы ВМС США зашли в акваторию Балтийского моря - РИА Новости, 07.03.2022
Ракетные эсминцы ВМС США зашли в акваторию Балтийского моря
Эсминцы ВМС США с управляемым ракетным оружием "Дональд Кук" и "Форрест Шерман" зашли в акваторию Балтийского моря, сообщает Национальный центр управления... РИА Новости, 07.03.2022
2022-03-07T23:30
2022-03-07T23:43
россия
балтийское море
военно-морские силы сша
балтийский флот вмф россии
в мире
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Эсминцы ВМС США с управляемым ракетным оружием "Дональд Кук" и "Форрест Шерман" зашли в акваторию Балтийского моря, сообщает Национальный центр управления обороной РФ."Силы и средства Балтийского флота приступили к слежению за действиями эсминцев ВМС США с управляемым ракетным оружием "Дональд Кук" и "Форрест Шерман", зашедших в акваторию Балтийского моря", - говорится в сообщении.
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россия, балтийское море, военно-морские силы сша, балтийский флот вмф россии, в мире
23:30 07.03.2022 (обновлено: 23:43 07.03.2022)
 
Ракетные эсминцы ВМС США зашли в акваторию Балтийского моря

Эсминцы ВМС США с управляемыми ракетами зашли в акваторию Балтийского моря

© Фото : @USNavyEurope/TwitterАмериканский эсминец
Американский эсминец - РИА Новости, 1920, 07.03.2022
© Фото : @USNavyEurope/Twitter
Американский эсминец
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Эсминцы ВМС США с управляемым ракетным оружием "Дональд Кук" и "Форрест Шерман" зашли в акваторию Балтийского моря, сообщает Национальный центр управления обороной РФ.
"Силы и средства Балтийского флота приступили к слежению за действиями эсминцев ВМС США с управляемым ракетным оружием "Дональд Кук" и "Форрест Шерман", зашедших в акваторию Балтийского моря", - говорится в сообщении.
Эсминец ВМС США - РИА Новости, 1920, 11.02.2022
11 февраля, 12:34
СМИ: ВМС США направили в Европу четыре эсминца для наращивания сил НАТО
 
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