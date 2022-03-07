https://ria.ru/20220307/esminets-1777097057.html
Ракетные эсминцы ВМС США зашли в акваторию Балтийского моря
Ракетные эсминцы ВМС США зашли в акваторию Балтийского моря - РИА Новости, 07.03.2022
Ракетные эсминцы ВМС США зашли в акваторию Балтийского моря
Эсминцы ВМС США с управляемым ракетным оружием "Дональд Кук" и "Форрест Шерман" зашли в акваторию Балтийского моря, сообщает Национальный центр управления... РИА Новости, 07.03.2022
2022-03-07T23:30
2022-03-07T23:30
2022-03-07T23:43
россия
балтийское море
военно-морские силы сша
балтийский флот вмф россии
в мире
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Эсминцы ВМС США с управляемым ракетным оружием "Дональд Кук" и "Форрест Шерман" зашли в акваторию Балтийского моря, сообщает Национальный центр управления обороной РФ."Силы и средства Балтийского флота приступили к слежению за действиями эсминцев ВМС США с управляемым ракетным оружием "Дональд Кук" и "Форрест Шерман", зашедших в акваторию Балтийского моря", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220211/ssha-1772255038.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, балтийское море, военно-морские силы сша, балтийский флот вмф россии, в мире
23:30 07.03.2022 (обновлено: 23:43 07.03.2022)
Ракетные эсминцы ВМС США зашли в акваторию Балтийского моря
Эсминцы ВМС США с управляемыми ракетами зашли в акваторию Балтийского моря