https://ria.ru/20220307/esminets-1777097057.html

Ракетные эсминцы ВМС США зашли в акваторию Балтийского моря

Ракетные эсминцы ВМС США зашли в акваторию Балтийского моря - РИА Новости, 07.03.2022

Ракетные эсминцы ВМС США зашли в акваторию Балтийского моря

Эсминцы ВМС США с управляемым ракетным оружием "Дональд Кук" и "Форрест Шерман" зашли в акваторию Балтийского моря, сообщает Национальный центр управления... РИА Новости, 07.03.2022

2022-03-07T23:30

2022-03-07T23:30

2022-03-07T23:43

россия

балтийское море

военно-морские силы сша

балтийский флот вмф россии

в мире

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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Эсминцы ВМС США с управляемым ракетным оружием "Дональд Кук" и "Форрест Шерман" зашли в акваторию Балтийского моря, сообщает Национальный центр управления обороной РФ."Силы и средства Балтийского флота приступили к слежению за действиями эсминцев ВМС США с управляемым ракетным оружием "Дональд Кук" и "Форрест Шерман", зашедших в акваторию Балтийского моря", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220211/ssha-1772255038.html

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Севастиан Котов

россия, балтийское море, военно-морские силы сша, балтийский флот вмф россии, в мире