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Французов призвали поднапрячься из-за рост цен на энергию
Минфин Франции обратился к гражданам из-за роста цен на энергоресурсы - РИА Новости, 07.03.2022
Французов призвали поднапрячься из-за рост цен на энергию
Министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр призвал сограждан "приложить усилия", чтобы справиться с ростом цен на энергоносители. Об этом он заявил в... РИА Новости, 07.03.2022
2022-03-07T16:58
2022-03-07T16:58
в мире
франция
брюно ле мэр
россия
украина
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МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр призвал сограждан "приложить усилия", чтобы справиться с ростом цен на энергоносители. Об этом он заявил в эфире телеканала BFMTV.Ранее днем апрельские фьючерсы на газ по индексу TTF поднимались с 2400 долларов за кубометр до 3900. При этом пятничная расчетная стоимость составляла 2170 долларов.Россия 24 февраля начала военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.В ответ Запад ввел новые антироссийские санкции. В частности, под них попали несколько крупнейших банков, включая Сбербанк и ВТБ. Евросоюз, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для российских самолетов. Для ряда госкомпаний были затруднены возможности привлечения иностранного капитала. Введены санкции на поставки в Россию высокотехнологичной продукции.
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в мире, франция, брюно ле мэр, россия, украина
16:58 07.03.2022
 
Минфин Франции обратился к гражданам из-за роста цен на энергоресурсы

Минфин Франции призвал граждан приложить усилия, чтобы справиться с ростом цен на энергию

© РИА Новости / Алексей АгарышевБрюно Ле Мэр
Брюно Ле Мэр - РИА Новости, 1920, 07.03.2022
© РИА Новости / Алексей Агарышев
Брюно Ле Мэр
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр призвал сограждан "приложить усилия", чтобы справиться с ростом цен на энергоносители. Об этом он заявил в эфире телеканала BFMTV.
"Все прекрасно понимают, что мы вступаем в новый мир и что нам придется ускорить процесс снижения зависимости от ископаемого топлива <...> Всем вместе нам придется обращать гораздо больше внимания на то, сколько энергии мы потребляем", — пояснил он.
Ранее днем апрельские фьючерсы на газ по индексу TTF поднимались с 2400 долларов за кубометр до 3900. При этом пятничная расчетная стоимость составляла 2170 долларов.
Россия 24 февраля начала военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
Кристиан Линднер - РИА Новости, 1920, 07.03.2022
Вчера, 15:40
В Германии предупредили о последствиях эмбарго на российские энергоносители
В ответ Запад ввел новые антироссийские санкции. В частности, под них попали несколько крупнейших банков, включая Сбербанк и ВТБ. Евросоюз, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для российских самолетов. Для ряда госкомпаний были затруднены возможности привлечения иностранного капитала. Введены санкции на поставки в Россию высокотехнологичной продукции.
 
В миреФранцияБрюно Ле МэрРоссияУкраина
 
 
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