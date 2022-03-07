https://ria.ru/20220307/energonositeli-1777079642.html
В США согласовали процедуру запрета поставок энергоносителей из России
В США согласовали процедуру запрета поставок энергоносителей из России - РИА Новости, 07.03.2022
В США согласовали процедуру запрета поставок энергоносителей из России
Руководители профильных комитетов обеих палат конгресса США объявили, что согласовали законодательную процедуру для запрета на закупки в России энергоносителей... РИА Новости, 07.03.2022
2022-03-07T20:33
2022-03-07T20:33
2022-03-07T21:22
сша
россия
в мире
конгресс сша
санкции в отношении россии
джо байден
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ВАШИНГТОН, 7 мар – РИА Новости. Руководители профильных комитетов обеих палат конгресса США объявили, что согласовали законодательную процедуру для запрета на закупки в России энергоносителей и приостановки "нормальных торговых отношений" с нею и Белоруссией."Мы согласовали законодательный путь вперед для запрета импорта энергопродукции из России и приостановки нормальных торговых отношений с Россией и Белоруссией", - говорится в пресс-релизе.Заявление распространено от имени руководителей бюджетных и финансовых комитетов палаты представителей и сената США, представляющих как Демократическую, так и Республиканскую партии.Они также договорились, что законопроект будет включать предоставление президенту США Джо Байдену права повышать тарифы на российскую и белорусскую продукцию, а также восстановить нормальные торговые отношение с обеими странами при выполнении определенных условий. Документ также требует от торгового представителя США добиваться приостановки членства России и прекращения членства Белоруссии во Всемирной торговой организации.
https://ria.ru/20220307/sanktsii-1777069327.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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сша, россия, в мире, конгресс сша, санкции в отношении россии, джо байден, белоруссия
20:33 07.03.2022 (обновлено: 21:22 07.03.2022)
В США согласовали процедуру запрета поставок энергоносителей из России
Комитеты Конгресса согласовали процедуру запрета поставок энергоносителей из России в США