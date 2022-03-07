https://ria.ru/20220307/energonositeli-1777079642.html

В США согласовали процедуру запрета поставок энергоносителей из России

В США согласовали процедуру запрета поставок энергоносителей из России - РИА Новости, 07.03.2022

В США согласовали процедуру запрета поставок энергоносителей из России

Руководители профильных комитетов обеих палат конгресса США объявили, что согласовали законодательную процедуру для запрета на закупки в России энергоносителей... РИА Новости, 07.03.2022

2022-03-07T20:33

2022-03-07T20:33

2022-03-07T21:22

сша

россия

в мире

конгресс сша

санкции в отношении россии

джо байден

белоруссия

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ВАШИНГТОН, 7 мар – РИА Новости. Руководители профильных комитетов обеих палат конгресса США объявили, что согласовали законодательную процедуру для запрета на закупки в России энергоносителей и приостановки "нормальных торговых отношений" с нею и Белоруссией."Мы согласовали законодательный путь вперед для запрета импорта энергопродукции из России и приостановки нормальных торговых отношений с Россией и Белоруссией", - говорится в пресс-релизе.Заявление распространено от имени руководителей бюджетных и финансовых комитетов палаты представителей и сената США, представляющих как Демократическую, так и Республиканскую партии.Они также договорились, что законопроект будет включать предоставление президенту США Джо Байдену права повышать тарифы на российскую и белорусскую продукцию, а также восстановить нормальные торговые отношение с обеими странами при выполнении определенных условий. Документ также требует от торгового представителя США добиваться приостановки членства России и прекращения членства Белоруссии во Всемирной торговой организации.

https://ria.ru/20220307/sanktsii-1777069327.html

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Петр Попадюк

сша, россия, в мире, конгресс сша, санкции в отношении россии, джо байден, белоруссия