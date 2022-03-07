17:23 07.03.2022 (обновлено: 17:50 07.03.2022)
Захарова: Россия не меняла позицию по энергетическому сотрудничеству с ЕС
Захарова: Россия никогда не меняла позицию по энергетическому сотрудничеству с Евросоюзом
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Россия не меняла позицию по энергетическому сотрудничеству с Европой, а Запад, напротив, стремился обострить ситуацию, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Мы не делали ничего для того, чтобы хоть как-то - словом, делом, намеком, эмоцией, планом - сказать о том, что мы не исповедуем более энергетику в качестве поля, сферы для сотрудничества, такого не было ни разу. А вот как раз со стороны... Запада... именно такое желание обострить ситуацию, оно было очевидно каждый год", - сказала она в эфире Первого канала в передаче "Большая игра".
Она привела в пример блокировку газопровода "Северный поток — 2", строительство которого было направлено на то, чтобы цены на газ в Европе были предсказуемыми.
"Что Россия сделала, чтобы этот проект сорвать, чтобы он не состоялся? Ничего. Что Россия в целом делала? Делала все, чтобы этот проект заработал... Чтобы цены были предсказуемые... чтобы никакая политика... не могла затронуть энергетический сектор", - подчеркнула она.