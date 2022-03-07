https://ria.ru/20220307/energetika-1777058757.html

Захарова: Россия не меняла позицию по энергетическому сотрудничеству с ЕС

Захарова: Россия не меняла позицию по энергетическому сотрудничеству с ЕС - РИА Новости, 07.03.2022

Захарова: Россия не меняла позицию по энергетическому сотрудничеству с ЕС

Россия не меняла позицию по энергетическому сотрудничеству с Европой, а Запад, напротив, стремился обострить ситуацию, заявила официальный представитель МИД РФ... РИА Новости, 07.03.2022

2022-03-07T17:23

2022-03-07T17:23

2022-03-07T17:50

экономика

россия

европа

северный поток — 2

мария захарова

природный газ

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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Россия не меняла позицию по энергетическому сотрудничеству с Европой, а Запад, напротив, стремился обострить ситуацию, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Она привела в пример блокировку газопровода "Северный поток — 2", строительство которого было направлено на то, чтобы цены на газ в Европе были предсказуемыми."Что Россия сделала, чтобы этот проект сорвать, чтобы он не состоялся? Ничего. Что Россия в целом делала? Делала все, чтобы этот проект заработал... Чтобы цены были предсказуемые... чтобы никакая политика... не могла затронуть энергетический сектор", - подчеркнула она.

https://ria.ru/20220307/gaz-1777030325.html

россия

европа

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, европа, северный поток — 2, мария захарова, природный газ