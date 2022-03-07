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Захарова: Россия не меняла позицию по энергетическому сотрудничеству с ЕС
Захарова: Россия не меняла позицию по энергетическому сотрудничеству с ЕС - РИА Новости, 07.03.2022
Захарова: Россия не меняла позицию по энергетическому сотрудничеству с ЕС
Россия не меняла позицию по энергетическому сотрудничеству с Европой, а Запад, напротив, стремился обострить ситуацию, заявила официальный представитель МИД РФ... РИА Новости, 07.03.2022
2022-03-07T17:23
2022-03-07T17:50
экономика
россия
европа
северный поток — 2
мария захарова
природный газ
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Россия не меняла позицию по энергетическому сотрудничеству с Европой, а Запад, напротив, стремился обострить ситуацию, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Она привела в пример блокировку газопровода "Северный поток — 2", строительство которого было направлено на то, чтобы цены на газ в Европе были предсказуемыми."Что Россия сделала, чтобы этот проект сорвать, чтобы он не состоялся? Ничего. Что Россия в целом делала? Делала все, чтобы этот проект заработал... Чтобы цены были предсказуемые... чтобы никакая политика... не могла затронуть энергетический сектор", - подчеркнула она.
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экономика, россия, европа, северный поток — 2, мария захарова, природный газ
17:23 07.03.2022 (обновлено: 17:50 07.03.2022)
 
Захарова: Россия не меняла позицию по энергетическому сотрудничеству с ЕС

Захарова: Россия никогда не меняла позицию по энергетическому сотрудничеству с Евросоюзом

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 07.03.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Россия не меняла позицию по энергетическому сотрудничеству с Европой, а Запад, напротив, стремился обострить ситуацию, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Мы не делали ничего для того, чтобы хоть как-то - словом, делом, намеком, эмоцией, планом - сказать о том, что мы не исповедуем более энергетику в качестве поля, сферы для сотрудничества, такого не было ни разу. А вот как раз со стороны... Запада... именно такое желание обострить ситуацию, оно было очевидно каждый год", - сказала она в эфире Первого канала в передаче "Большая игра".
Она привела в пример блокировку газопровода "Северный поток — 2", строительство которого было направлено на то, чтобы цены на газ в Европе были предсказуемыми.
"Что Россия сделала, чтобы этот проект сорвать, чтобы он не состоялся? Ничего. Что Россия в целом делала? Делала все, чтобы этот проект заработал... Чтобы цены были предсказуемые... чтобы никакая политика... не могла затронуть энергетический сектор", - подчеркнула она.
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 07.03.2022
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ЭкономикаРоссияЕвропаСеверный поток — 2Мария ЗахароваПриродный газ
 
 
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