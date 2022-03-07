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В Германии признали, что страна не сможет без России
В Германии предупредили о последствиях эмбарго на российские энергоносители - РИА Новости, 07.03.2022
В Германии признали, что страна не сможет без России
Министр финансов Германии Кристиан Линднер выступил против введения эмбарго на российские энергоносители, передает телеканал N-TV. РИА Новости, 07.03.2022
2022-03-07T15:40
2022-03-07T15:40
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германия
россия
кристиан линднер
украина
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МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Министр финансов Германии Кристиан Линднер выступил против введения эмбарго на российские энергоносители, передает телеканал N-TV.По мнению политика, найти альтернативу российским поставкам будет сложно, а перебои с энергией возможны уже следующей зимой.Его поддержал лидер партии Христианско-социальный союз (ХСС), баварский премьер Маркус Зёдер, который посоветовал не принимать эмоциональные решения в сложившейся ситуации.Ранее заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблоньский заявил, что Варшава настаивает на полном эмбарго на поставки углеводородов из России.Россия 24 февраля начала военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.В ответ Запад ввел новые антироссийские санкции. В частности, под них попали несколько крупнейших банков, включая Сбербанк и ВТБ. Евросоюз, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для российских самолетов. Для ряда госкомпаний были затруднены возможности привлечения иностранного капитала. Введены санкции на поставки в Россию высокотехнологичной продукции.
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в мире, германия, россия, кристиан линднер, украина
15:40 07.03.2022
 
В Германии предупредили о последствиях эмбарго на российские энергоносители

Глава Минфина ФРГ Линднер: эмбарго на российские энергоносители вызовет резкий рост цен

© AP Photo / Michael SohnКристиан Линднер
Кристиан Линднер - РИА Новости, 1920, 07.03.2022
© AP Photo / Michael Sohn
Кристиан Линднер
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МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Министр финансов Германии Кристиан Линднер выступил против введения эмбарго на российские энергоносители, передает телеканал N-TV.
"Отказ от поставок нефти, газа и угля из России спровоцирует резкий рост цен на энергоресурсы в Западной Европе и во всем мире из-за сократившегося предложения", — пояснил он.
По мнению политика, найти альтернативу российским поставкам будет сложно, а перебои с энергией возможны уже следующей зимой.
Его поддержал лидер партии Христианско-социальный союз (ХСС), баварский премьер Маркус Зёдер, который посоветовал не принимать эмоциональные решения в сложившейся ситуации.
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Россия 24 февраля начала военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
В ответ Запад ввел новые антироссийские санкции. В частности, под них попали несколько крупнейших банков, включая Сбербанк и ВТБ. Евросоюз, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для российских самолетов. Для ряда госкомпаний были затруднены возможности привлечения иностранного капитала. Введены санкции на поставки в Россию высокотехнологичной продукции.
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