Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220307/eksport-1776983485.html
Украина приостановила экспорт ряда продуктов, в том числе мяса и гречки
Украина приостановила экспорт ряда продуктов, в том числе мяса и гречки - РИА Новости, 07.03.2022
Украина приостановила экспорт ряда продуктов, в том числе мяса и гречки
Украина приостановила экспорт ряда продуктов, в том числе мяса, гречки, сахара и соли, для экспорта подсолнечного масла, кукурузы, куриного мяса и яиц... РИА Новости, 07.03.2022
2022-03-07T01:00
2022-03-07T01:00
в мире
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155097/05/1550970539_0:0:2921:1644_1920x0_80_0_0_110012a03b551a0c764ab3a8434812d2.jpg
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Украина приостановила экспорт ряда продуктов, в том числе мяса, гречки, сахара и соли, для экспорта подсолнечного масла, кукурузы, куриного мяса и яиц необходимо разрешение минэкономики страны, следует из постановления правительства.Согласно документу, нулевая квота экспорта вводится для живого крупного рогатого скота, мороженого мяса крупного рогатого скота, ржи, овса, гречки, проса, сахара, пищевой соли.Лицензированию в минэкономики подлежит экспорт пшеницы, кукурузы, куриного мяса, куриных яиц, подсолнечного масла, меслина (смеси пшеницы и ржи).
https://ria.ru/20220306/ugrozy-1776970412.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Максим Горбачев
Максим Горбачев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155097/05/1550970539_27:0:2756:2047_1920x0_80_0_0_caec77b07b5d196261e01680b05cd5e8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина
01:00 07.03.2022
 
Украина приостановила экспорт ряда продуктов, в том числе мяса и гречки

Украина приостановила экспорт ряда продуктов, в том числе мяса, гречки, сахара и соли

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПокупательница выбирает мясо на продовольственном рынке в Киеве
Покупательница выбирает мясо на продовольственном рынке в Киеве - РИА Новости, 1920, 07.03.2022
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Покупательница выбирает мясо на продовольственном рынке в Киеве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Украина приостановила экспорт ряда продуктов, в том числе мяса, гречки, сахара и соли, для экспорта подсолнечного масла, кукурузы, куриного мяса и яиц необходимо разрешение минэкономики страны, следует из постановления правительства.
Согласно документу, нулевая квота экспорта вводится для живого крупного рогатого скота, мороженого мяса крупного рогатого скота, ржи, овса, гречки, проса, сахара, пищевой соли.
Брошенный танк ВСУ в Андреевке в Донецкой народной республике - РИА Новости, 1920, 06.03.2022
Вчера, 21:52Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Неонацисты на Украине угрожают иностранцам оружием, заявили в Минобороны
Лицензированию в минэкономики подлежит экспорт пшеницы, кукурузы, куриного мяса, куриных яиц, подсолнечного масла, меслина (смеси пшеницы и ржи).
 
В миреУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала