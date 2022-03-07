https://ria.ru/20220307/eksport-1776983485.html
Украина приостановила экспорт ряда продуктов, в том числе мяса и гречки
Украина приостановила экспорт ряда продуктов, в том числе мяса и гречки - РИА Новости, 07.03.2022
Украина приостановила экспорт ряда продуктов, в том числе мяса и гречки
Украина приостановила экспорт ряда продуктов, в том числе мяса, гречки, сахара и соли, для экспорта подсолнечного масла, кукурузы, куриного мяса и яиц... РИА Новости, 07.03.2022
2022-03-07T01:00
2022-03-07T01:00
2022-03-07T01:00
в мире
украина
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Украина приостановила экспорт ряда продуктов, в том числе мяса, гречки, сахара и соли, для экспорта подсолнечного масла, кукурузы, куриного мяса и яиц необходимо разрешение минэкономики страны, следует из постановления правительства.Согласно документу, нулевая квота экспорта вводится для живого крупного рогатого скота, мороженого мяса крупного рогатого скота, ржи, овса, гречки, проса, сахара, пищевой соли.Лицензированию в минэкономики подлежит экспорт пшеницы, кукурузы, куриного мяса, куриных яиц, подсолнечного масла, меслина (смеси пшеницы и ржи).
https://ria.ru/20220306/ugrozy-1776970412.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина
Украина приостановила экспорт ряда продуктов, в том числе мяса и гречки
Украина приостановила экспорт ряда продуктов, в том числе мяса, гречки, сахара и соли
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Украина приостановила экспорт ряда продуктов, в том числе мяса, гречки, сахара и соли, для экспорта подсолнечного масла, кукурузы, куриного мяса и яиц необходимо разрешение минэкономики страны, следует из постановления правительства.
Согласно документу, нулевая квота экспорта вводится для живого крупного рогатого скота, мороженого мяса крупного рогатого скота, ржи, овса, гречки, проса, сахара, пищевой соли.
Лицензированию в минэкономики подлежит экспорт пшеницы, кукурузы, куриного мяса, куриных яиц, подсолнечного масла, меслина (смеси пшеницы и ржи).