https://ria.ru/20220307/egipet-1777040921.html

В посольстве в Каире объяснили задержки российских самолетов в Египте

В посольстве в Каире объяснили задержки российских самолетов в Египте - РИА Новости, 07.03.2022

В посольстве в Каире объяснили задержки российских самолетов в Египте

Все рейсы российских авиакомпаний из Египта и в страну выполняются в штатном режиме, сообщения о задержании каких-либо бортов не соответствуют действительности, РИА Новости, 07.03.2022

2022-03-07T14:56

2022-03-07T14:56

2022-03-07T14:56

туризм

туризм

шарм-эш-шейх

хургада

египет

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КАИР, 7 мар – РИА Новости. Все рейсы российских авиакомпаний из Египта и в страну выполняются в штатном режиме, сообщения о задержании каких-либо бортов не соответствуют действительности, сообщил РИА Новости пресс-секретарь посольства РФ Илья Водянов."Никакие самолеты (в Египте – ред.) не арестовывали и не задерживали. Информация об аресте каких-либо воздушных судов властями Египта не соответствует действительности", - подчеркнул Водянов.Ранее в российских СМИ появилась информация о якобы задержанных властями Египта двух самолетах авиакомпании Azur Air в Хургаде и Шарм-эш-Шейхе.

https://ria.ru/20220228/rosturizm-1775668581.html

шарм-эш-шейх

хургада

египет

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

туризм, шарм-эш-шейх, хургада, египет, россия