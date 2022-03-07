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В посольстве в Каире объяснили задержки российских самолетов в Египте
В посольстве в Каире объяснили задержки российских самолетов в Египте - РИА Новости, 07.03.2022
В посольстве в Каире объяснили задержки российских самолетов в Египте
Все рейсы российских авиакомпаний из Египта и в страну выполняются в штатном режиме, сообщения о задержании каких-либо бортов не соответствуют действительности, РИА Новости, 07.03.2022
2022-03-07T14:56
2022-03-07T14:56
2022-03-07T14:56
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КАИР, 7 мар – РИА Новости. Все рейсы российских авиакомпаний из Египта и в страну выполняются в штатном режиме, сообщения о задержании каких-либо бортов не соответствуют действительности, сообщил РИА Новости пресс-секретарь посольства РФ Илья Водянов."Никакие самолеты (в Египте – ред.) не арестовывали и не задерживали. Информация об аресте каких-либо воздушных судов властями Египта не соответствует действительности", - подчеркнул Водянов.Ранее в российских СМИ появилась информация о якобы задержанных властями Египта двух самолетах авиакомпании Azur Air в Хургаде и Шарм-эш-Шейхе.
https://ria.ru/20220228/rosturizm-1775668581.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, шарм-эш-шейх, хургада, египет, россия
В посольстве в Каире объяснили задержки российских самолетов в Египте
Посольство в Каире объяснило задержки российских самолетов в Египте техническими причинами