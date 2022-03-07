https://ria.ru/20220307/dtp-1777010621.html
В двух ДТП в Ростовской области погибли четыре человека
В двух ДТП в Ростовской области погибли четыре человека - РИА Новости, 07.03.2022
В двух ДТП в Ростовской области погибли четыре человека
Четыре человека погибли в двух ДТП с участием автобуса, грузовика и двух легковых автомобилей в Тацинском районе Ростовской области, сообщил журналистам... РИА Новости, 07.03.2022
2022-03-07T10:39
2022-03-07T10:39
2022-03-07T11:15
происшествия
авто
ростовская область
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 мар - РИА Новости. Четыре человека погибли в двух ДТП с участием автобуса, грузовика и двух легковых автомобилей в Тацинском районе Ростовской области, сообщил журналистам представитель прокуратуры региона."Сегодня утром, 7 марта 2022 года, на трассе в Тацинском районе произошли два ДТП с участием автобуса и легкового автомобиля, а также грузовика и легковушки. В результате ДТП погибли четыре человека (пассажиры легковых машин)", - сказал он.Представитель прокуратуры уточнил, что аварии произошли примерно в одно время. По факту ДТП организованы проверки.По предварительным данным, Volkswagen Passat выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом, ехавшим из Москвы в Волгодонск. В аварии погибли водитель и пассажир легковушки."Спустя 20 минут на данном участке автодороги водитель... Renault Logan, не выдержав безопасную дистанцию, допустила столкновение с остановившимся перед ДТП "КамАЗом", - сказал представитель ведомства прессе.В результате ДТП погибли два пассажира Renault.
https://ria.ru/20220226/dtp-1775273497.html
ростовская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, авто, ростовская область
10:39 07.03.2022 (обновлено: 11:15 07.03.2022)
В двух ДТП в Ростовской области погибли четыре человека
Четыре человека погибли в двух ДТП в Ростовской области
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 мар - РИА Новости. Четыре человека погибли в двух ДТП с участием автобуса, грузовика и двух легковых автомобилей в Тацинском районе Ростовской области, сообщил журналистам представитель прокуратуры региона.
"Сегодня утром, 7 марта 2022 года, на трассе в Тацинском районе
произошли два ДТП с участием автобуса и легкового автомобиля, а также грузовика и легковушки. В результате ДТП погибли четыре человека (пассажиры легковых машин)", - сказал он.
Представитель прокуратуры
уточнил, что аварии произошли примерно в одно время. По факту ДТП организованы проверки.
По предварительным данным, Volkswagen Passat выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом, ехавшим из Москвы в Волгодонск. В аварии погибли водитель и пассажир легковушки.
"Спустя 20 минут на данном участке автодороги водитель... Renault Logan, не выдержав безопасную дистанцию, допустила столкновение с остановившимся перед ДТП "КамАЗом", - сказал представитель ведомства прессе.
В результате ДТП погибли два пассажира Renault.