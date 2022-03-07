https://ria.ru/20220307/donetsk-1777097249.html

В Донецке из-за обстрелов поврежден газопровод

В Донецке из-за обстрелов поврежден газопровод - РИА Новости, 07.03.2022

В Донецке из-за обстрелов поврежден газопровод

В результате обстрела Донецка украинскими войсками поврежден газопровод в Куйбышевском районе, без газоснабжения остались 250 абонентов, заявил глава... РИА Новости, 07.03.2022

2022-03-07T23:33

2022-03-07T23:33

2022-03-07T23:33

в мире

донецкая народная республика

луганская народная республика

ситуация в днр и лнр

обострение ситуации в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/03/1776323120_0:188:3072:1916_1920x0_80_0_0_9d1c462adf23fc6c1c2b81846f42ceff.jpg

ДОНЕЦК, 7 мар - РИА Новости. В результате обстрела Донецка украинскими войсками поврежден газопровод в Куйбышевском районе, без газоснабжения остались 250 абонентов, заявил глава администрации города Алексей Кулемзин."В результате артиллерийского обстрела украинских боевиков поврежден газопровод в Куйбышевском районе по улице Слепнева, д. 82. Без газоснабжения остались 250 абонентов",- говорится в сообщении Кулемзина в его Telegram-канале.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "демилитаризацию и денацификацию" страны. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220307/ukraina-1776920178.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, ситуация в днр и лнр