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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220307/donetsk-1777097249.html
В Донецке из-за обстрелов поврежден газопровод
В Донецке из-за обстрелов поврежден газопровод - РИА Новости, 07.03.2022
В Донецке из-за обстрелов поврежден газопровод
В результате обстрела Донецка украинскими войсками поврежден газопровод в Куйбышевском районе, без газоснабжения остались 250 абонентов, заявил глава... РИА Новости, 07.03.2022
2022-03-07T23:33
2022-03-07T23:33
в мире
донецкая народная республика
луганская народная республика
ситуация в днр и лнр
обострение ситуации в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 7 мар - РИА Новости. В результате обстрела Донецка украинскими войсками поврежден газопровод в Куйбышевском районе, без газоснабжения остались 250 абонентов, заявил глава администрации города Алексей Кулемзин."В результате артиллерийского обстрела украинских боевиков поврежден газопровод в Куйбышевском районе по улице Слепнева, д. 82. Без газоснабжения остались 250 абонентов",- говорится в сообщении Кулемзина в его Telegram-канале.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "демилитаризацию и денацификацию" страны. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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донецкая народная республика
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в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, ситуация в днр и лнр
23:33 07.03.2022
 
В Донецке из-за обстрелов поврежден газопровод

Глава администрации Донецка Кулемзин: из-за украинского обстрела поврежден газопровод

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЖитель убирает обломки из дома в Кировском районе Донецка, разрушенного в результате обстрела
Житель убирает обломки из дома в Кировском районе Донецка, разрушенного в результате обстрела - РИА Новости, 1920, 07.03.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Житель убирает обломки из дома в Кировском районе Донецка, разрушенного в результате обстрела
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 7 мар - РИА Новости. В результате обстрела Донецка украинскими войсками поврежден газопровод в Куйбышевском районе, без газоснабжения остались 250 абонентов, заявил глава администрации города Алексей Кулемзин.
"В результате артиллерийского обстрела украинских боевиков поврежден газопровод в Куйбышевском районе по улице Слепнева, д. 82. Без газоснабжения остались 250 абонентов",- говорится в сообщении Кулемзина в его Telegram-канале.
Украинский военнослужащий обыскивает мирного жителя недалеко от города Бровары, Украина - РИА Новости, 1920, 07.03.2022
Вчера, 08:00
Украина превращается в Сомали
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "демилитаризацию и денацификацию" страны. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
 
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