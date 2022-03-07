https://ria.ru/20220307/donetsk-1777097249.html
В Донецке из-за обстрелов поврежден газопровод
В Донецке из-за обстрелов поврежден газопровод - РИА Новости, 07.03.2022
В Донецке из-за обстрелов поврежден газопровод
В результате обстрела Донецка украинскими войсками поврежден газопровод в Куйбышевском районе, без газоснабжения остались 250 абонентов, заявил глава... РИА Новости, 07.03.2022
2022-03-07T23:33
2022-03-07T23:33
2022-03-07T23:33
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ДОНЕЦК, 7 мар - РИА Новости. В результате обстрела Донецка украинскими войсками поврежден газопровод в Куйбышевском районе, без газоснабжения остались 250 абонентов, заявил глава администрации города Алексей Кулемзин."В результате артиллерийского обстрела украинских боевиков поврежден газопровод в Куйбышевском районе по улице Слепнева, д. 82. Без газоснабжения остались 250 абонентов",- говорится в сообщении Кулемзина в его Telegram-канале.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "демилитаризацию и денацификацию" страны. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, ситуация в днр и лнр
В Донецке из-за обстрелов поврежден газопровод
Глава администрации Донецка Кулемзин: из-за украинского обстрела поврежден газопровод