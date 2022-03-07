https://ria.ru/20220307/donetsk-1777076167.html
ВСУ обстреляли Донецк четырьмя гранатами, выпущенными из СПГ
ВСУ обстреляли Донецк четырьмя гранатами, выпущенными из СПГ - РИА Новости, 07.03.2022
ВСУ обстреляли Донецк четырьмя гранатами, выпущенными из СПГ
Украинские войска в 18.30 обстреляли город Донецк, выпущено четыре гранаты из СПГ, сообщает в Telegram представительство ДНР в СЦКК. РИА Новости, 07.03.2022
2022-03-07T19:58
2022-03-07T19:58
2022-03-07T19:58
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
донецкая народная республика
луганская народная республика
вооруженные силы рф
россия
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 7 мар - РИА Новости. Украинские войска в 18.30 обстреляли город Донецк, выпущено четыре гранаты из СПГ, сообщает в Telegram представительство ДНР в СЦКК."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению... г. Донецк (пос. шахты "Трудовская"): выпущено 4 гранаты из СПГ", - говорится в сообщении представительства республики.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы рф, россия, вооруженные силы украины, украина, ситуация в днр и лнр
ВСУ обстреляли Донецк четырьмя гранатами, выпущенными из СПГ
Представительство ДНР в СЦКК: ВСУ обстреляли Донецк четырьмя гранатами, выпущенными из СПГ