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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220307/donbass-1777071246.html
Украина превратила село Кряковка в Донбассе в опорный пункт, заявили в ЛНР
Украина превратила село Кряковка в Донбассе в опорный пункт, заявили в ЛНР - РИА Новости, 07.03.2022
Украина превратила село Кряковка в Донбассе в опорный пункт, заявили в ЛНР
Украинские войска переоборудовали село Кряковка в Славяносербском районе под Луганском в опорный пункт 57-й мотопехотной бригады, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 07.03.2022
2022-03-07T19:11
2022-03-07T19:11
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
донецкая народная республика
луганская народная республика
вооруженные силы рф
россия
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 7 мар - РИА Новости. Украинские войска переоборудовали село Кряковка в Славяносербском районе под Луганском в опорный пункт 57-й мотопехотной бригады, рассказал РИА Новости представитель пресс-службы Народной милиции Федор Сергеев."Этот военный городок использовали вооруженные силы Украины, здесь у них был сформирован район, где размещались их личный состав, техника, склады. И этот район использовался ими для ведения активных боевых действий против Луганской народной республики", - рассказал Федоров.Он уточнил, что украинские солдаты были расквартированы в домах местных жителей, в результате чего последним пришлось покинуть населенный пункт. Федоров рассказал, что Народная милиция после освобождения населенного пункта находит на оставленных украинскими войсками позициях "военную помощь Запада"."Это корпуса батарейных блоков для радиостанций американской компании Harris, которые массово поставлялись в вооруженные силы Украины в рамках военной помощи. Компания Harris не производит продукцию двойного назначения, ее системы связи независимо от типа используются только силовыми структурами и вооруженными силами как в самих Соединенных Штатах, так и транспортируются в различные страны", - пояснил представитель пресс-службы.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220307/gruppirovki-1777068315.html
https://ria.ru/20220307/ukraina-1777065886.html
донецкая народная республика
луганская народная республика
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в мире, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы рф, россия, вооруженные силы украины, украина, ситуация в днр и лнр
19:11 07.03.2022
 
Украина превратила село Кряковка в Донбассе в опорный пункт, заявили в ЛНР

НМ ЛНР: Украина превратила село Кряковка в Донбассе в опорный пункт мотопехотной бригады

© REUTERS / Gleb GaranichУкраинские военнослужащие в Донбассе
Украинские военнослужащие в Донбассе - РИА Новости, 1920, 07.03.2022
© REUTERS / Gleb Garanich
Украинские военнослужащие в Донбассе
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 7 мар - РИА Новости. Украинские войска переоборудовали село Кряковка в Славяносербском районе под Луганском в опорный пункт 57-й мотопехотной бригады, рассказал РИА Новости представитель пресс-службы Народной милиции Федор Сергеев.
"Этот военный городок использовали вооруженные силы Украины, здесь у них был сформирован район, где размещались их личный состав, техника, склады. И этот район использовался ими для ведения активных боевых действий против Луганской народной республики", - рассказал Федоров.
Военнослужащие ДНР - РИА Новости, 1920, 07.03.2022
Вчера, 18:38Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Группировки войск ЛНР и ДНР взяли под контроль 12 населенных пунктов
Он уточнил, что украинские солдаты были расквартированы в домах местных жителей, в результате чего последним пришлось покинуть населенный пункт. Федоров рассказал, что Народная милиция после освобождения населенного пункта находит на оставленных украинскими войсками позициях "военную помощь Запада".
"Это корпуса батарейных блоков для радиостанций американской компании Harris, которые массово поставлялись в вооруженные силы Украины в рамках военной помощи. Компания Harris не производит продукцию двойного назначения, ее системы связи независимо от типа используются только силовыми структурами и вооруженными силами как в самих Соединенных Штатах, так и транспортируются в различные страны", - пояснил представитель пресс-службы.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Здание Министерства обороны Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 07.03.2022
Вчера, 18:23Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
ВС России взяли под контроль еще пять населенных пунктов на Украине
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВладимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы РФРоссияВооруженные силы УкраиныУкраинаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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