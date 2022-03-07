Украина превратила село Кряковка в Донбассе в опорный пункт, заявили в ЛНР
НМ ЛНР: Украина превратила село Кряковка в Донбассе в опорный пункт мотопехотной бригады
Украинские военнослужащие в Донбассе
ЛУГАНСК, 7 мар - РИА Новости. Украинские войска переоборудовали село Кряковка в Славяносербском районе под Луганском в опорный пункт 57-й мотопехотной бригады, рассказал РИА Новости представитель пресс-службы Народной милиции Федор Сергеев.
"Этот военный городок использовали вооруженные силы Украины, здесь у них был сформирован район, где размещались их личный состав, техника, склады. И этот район использовался ими для ведения активных боевых действий против Луганской народной республики", - рассказал Федоров.
Он уточнил, что украинские солдаты были расквартированы в домах местных жителей, в результате чего последним пришлось покинуть населенный пункт. Федоров рассказал, что Народная милиция после освобождения населенного пункта находит на оставленных украинскими войсками позициях "военную помощь Запада".
"Это корпуса батарейных блоков для радиостанций американской компании Harris, которые массово поставлялись в вооруженные силы Украины в рамках военной помощи. Компания Harris не производит продукцию двойного назначения, ее системы связи независимо от типа используются только силовыми структурами и вооруженными силами как в самих Соединенных Штатах, так и транспортируются в различные страны", - пояснил представитель пресс-службы.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.