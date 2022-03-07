https://ria.ru/20220307/dollary-1776986465.html

Эксперт рассказал, когда нужно продавать доллары

Эксперт рассказал, когда нужно продавать доллары - РИА Новости, 07.03.2022

Эксперт рассказал, когда нужно продавать доллары

Последствия новых жестких санкций Запада, несомненно, отразятся на экономике: ВВП РФ в 2022 году может сократиться на 1,5%, и на 2,5% и более – к концу 2023... РИА Новости, 07.03.2022

2022-03-07T03:18

2022-03-07T03:18

2022-03-07T03:18

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

swift

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 7 мар – РИА НОВОСТИ. Последствия новых жестких санкций Запада, несомненно, отразятся на экономике: ВВП РФ в 2022 году может сократиться на 1,5%, и на 2,5% и более – к концу 2023 года. Инфляция может превысить 20% уже в текущем году. В этой ситуации рубль будет слабеть, поэтому конвертировать доллары и евро пока не стоит, рассказал агентству "Прайм" аналитик ФГ "Финам" Александр Потавин.По его словам, сложно предсказать, на каких уровнях окажется рубль даже через полгода, не говоря о более долгих сроках. "Ведь текущий кризис отличается от всех предыдущих, поскольку его природа имеет нециклический характер. Сейчас из-за санкций мы имеем дело с масштабной структурной перестройкой всей российской экономики", — указал он.Запрет SWIFT для ряда российских банков, ограничения импорта продукции технологического значения, целый ряд ограничений требуют скорейшей адаптации к ним всей российской экономики. В этой ситуации гражданам рекомендуется держать купленные ранее доллары и евро, особенно с учетом высоких ставок по депозитам, добавил Потавин.

https://ria.ru/20220307/rubl-1776984497.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Алексей Калабанов

Алексей Калабанов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

экономика, swift, санкции в отношении россии