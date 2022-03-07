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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220307/dokumenty-1777084204.html
Представители Украины забрали документы, привезенные российской делегацией
Представители Украины забрали документы, привезенные российской делегацией - РИА Новости, 07.03.2022
Представители Украины забрали документы, привезенные российской делегацией
Глава делегации РФ на переговорах с Украиной Владимир Мединский сообщил по их итогам, что все документы, привезённые российской стороной, представители Киева... РИА Новости, 07.03.2022
2022-03-07T21:11
2022-03-07T21:46
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
россия
владимир мединский
ситуация в днр и лнр
признание днр и лнр в россии
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БРЕСТСКАЯ ОБЛАСТЬ (Белоруссия), 7 мар - РИА Новости. Глава делегации РФ на переговорах с Украиной Владимир Мединский сообщил по их итогам, что все документы, привезённые российской стороной, представители Киева забрали "домой" для изучения."Все эти документы (украинская сторона - ред.) забрала на изучение домой, подписать что-то не смогла на месте и сказала, ну и сказали, что мы вернёмся к этому вопросу, наверное, на следующей встрече", - сказал Мединский журналистам, высказываясь по позиции украинской стороны.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.С начала боевых действий прошли уже три раунда переговоров, они состоялись 28 февраля, 3 и 7 марта на территории Белоруссии. Третий раунд российско-украинских переговоров в Белоруссии продлился почти три часа. Российскую делегацию на третьем раунде возглавлял помощник президента России Владимир Мединский, в также входили замглавы МИД РФ Андрей Руденко, замминистра обороны Александр Фомин, посол России в Белоруссии Борис Грызлов и глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий. Со стороны Украины присутствовали советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк, руководитель фракции правящей партии "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия, министр обороны Украины Алексей Резников и другие украинские политики.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220304/donbass-1776296210.html
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в мире, украина, россия, владимир мединский, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии
21:11 07.03.2022 (обновлено: 21:46 07.03.2022)
 
Представители Украины забрали документы, привезенные российской делегацией

Мединский: украинская сторона забрала для изучения все документы от российской делегации

© БелТА / Перейти в фотобанкРоссийско-украинские переговоры в Белоруссии
Российско-украинские переговоры в Белоруссии
© БелТА
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Российско-украинские переговоры в Белоруссии
Читать ria.ru в
БРЕСТСКАЯ ОБЛАСТЬ (Белоруссия), 7 мар - РИА Новости. Глава делегации РФ на переговорах с Украиной Владимир Мединский сообщил по их итогам, что все документы, привезённые российской стороной, представители Киева забрали "домой" для изучения.
"Все эти документы (украинская сторона - ред.) забрала на изучение домой, подписать что-то не смогла на месте и сказала, ну и сказали, что мы вернёмся к этому вопросу, наверное, на следующей встрече", - сказал Мединский журналистам, высказываясь по позиции украинской стороны.
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Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
С начала боевых действий прошли уже три раунда переговоров, они состоялись 28 февраля, 3 и 7 марта на территории Белоруссии. Третий раунд российско-украинских переговоров в Белоруссии продлился почти три часа. Российскую делегацию на третьем раунде возглавлял помощник президента России Владимир Мединский, в также входили замглавы МИД РФ Андрей Руденко, замминистра обороны Александр Фомин, посол России в Белоруссии Борис Грызлов и глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий. Со стороны Украины присутствовали советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк, руководитель фракции правящей партии "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия, министр обороны Украины Алексей Резников и другие украинские политики.
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