https://ria.ru/20220307/dnr-1777093386.html

Украинские войска за полчаса обстреляли два населенных пункта в ДНР

Украинские войска за полчаса обстреляли два населенных пункта в ДНР - РИА Новости, 07.03.2022

Украинские войска за полчаса обстреляли два населенных пункта в ДНР

Украинские войска обстреляли населенные пункты Верхнеторецкое (южное) и Васильевка в ДНР, выпустив 110 мин калибром 120 мм и 435 гранат из АГС, сообщает... РИА Новости, 07.03.2022

2022-03-07T22:43

2022-03-07T22:43

2022-03-07T22:43

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

донецкая народная республика

луганская народная республика

вооруженные силы рф

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ДОНЕЦК, 7 мар - РИА Новости. Украинские войска обстреляли населенные пункты Верхнеторецкое (южное) и Васильевка в ДНР, выпустив 110 мин калибром 120 мм и 435 гранат из АГС, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 20:20 - н.п. Верхнеторецкое (северное) - н.п. Верхнеторецкое (южное): выпущено 435 гранат из АГС, также применялось стрелковое вооружение; 20:40- н.п. Новоселовка Вторая - н.п. Васильевка: выпущено 90 мин калибром 120 мм; 20:50 - н.п. Новоселовка Вторая - н.п. Верхнеторецкое (южное): выпущено 20 мин калибром 120 мм.", - говорится в сообщении.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "демилитаризацию и денацификацию" страны. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

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Ангелина Орехова

Ангелина Орехова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ангелина Орехова

в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы рф