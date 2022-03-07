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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220307/dnr-1777093386.html
Украинские войска за полчаса обстреляли два населенных пункта в ДНР
Украинские войска за полчаса обстреляли два населенных пункта в ДНР - РИА Новости, 07.03.2022
Украинские войска за полчаса обстреляли два населенных пункта в ДНР
Украинские войска обстреляли населенные пункты Верхнеторецкое (южное) и Васильевка в ДНР, выпустив 110 мин калибром 120 мм и 435 гранат из АГС, сообщает... РИА Новости, 07.03.2022
2022-03-07T22:43
2022-03-07T22:43
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
луганская народная республика
вооруженные силы рф
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ДОНЕЦК, 7 мар - РИА Новости. Украинские войска обстреляли населенные пункты Верхнеторецкое (южное) и Васильевка в ДНР, выпустив 110 мин калибром 120 мм и 435 гранат из АГС, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 20:20 - н.п. Верхнеторецкое (северное) - н.п. Верхнеторецкое (южное): выпущено 435 гранат из АГС, также применялось стрелковое вооружение; 20:40- н.п. Новоселовка Вторая - н.п. Васильевка: выпущено 90 мин калибром 120 мм; 20:50 - н.п. Новоселовка Вторая - н.п. Верхнеторецкое (южное): выпущено 20 мин калибром 120 мм.", - говорится в сообщении.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "демилитаризацию и денацификацию" страны. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы рф
22:43 07.03.2022
 
Украинские войска за полчаса обстреляли два населенных пункта в ДНР

СЦКК: украинские войска за полчаса обстреляли два населенных пункта в ДНР

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкДНР
ДНР - РИА Новости, 1920, 07.03.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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ДОНЕЦК, 7 мар - РИА Новости. Украинские войска обстреляли населенные пункты Верхнеторецкое (южное) и Васильевка в ДНР, выпустив 110 мин калибром 120 мм и 435 гранат из АГС, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 20:20 - н.п. Верхнеторецкое (северное) - н.п. Верхнеторецкое (южное): выпущено 435 гранат из АГС, также применялось стрелковое вооружение; 20:40- н.п. Новоселовка Вторая - н.п. Васильевка: выпущено 90 мин калибром 120 мм; 20:50 - н.п. Новоселовка Вторая - н.п. Верхнеторецкое (южное): выпущено 20 мин калибром 120 мм.", - говорится в сообщении.
По дороге в нас стреляли – житель Мариуполя рассказал, как украинские войска прикрываются мирными гражданами - РИА Новости, 1920, 07.03.2022
Вчера, 19:45Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Житель Мариуполя рассказал, как украинские националисты прикрываются людьми
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "демилитаризацию и денацификацию" страны. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы РФ
 
 
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