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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
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Подразделения ДНР вышли на границу Запорожской области
Подразделения ДНР вышли на границу Запорожской области - РИА Новости, 07.03.2022
Подразделения ДНР вышли на границу Запорожской области
Подразделения ДНР вышли на границу Запорожской области и установили контроль над населенными пунктами Азов, Розовка и Мирное, сообщила Народная милиция ДНР. РИА Новости, 07.03.2022
2022-03-07T19:13
2022-03-07T19:21
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
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ДОНЕЦК, 7 мар - РИА Новости. Подразделения ДНР вышли на границу Запорожской области и установили контроль над населенными пунктами Азов, Розовка и Мирное, сообщила Народная милиция ДНР.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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в мире
19:13 07.03.2022 (обновлено: 19:21 07.03.2022)
 
Подразделения ДНР вышли на границу Запорожской области

Подразделения ДНР вышли на границу Запорожской области

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкМЧС ДНР и Народная милиция раздали в Бугасе гуманитарную помощь
МЧС ДНР и Народная милиция раздали в Бугасе гуманитарную помощь - РИА Новости, 1920, 07.03.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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МЧС ДНР и Народная милиция раздали в Бугасе гуманитарную помощь. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 7 мар - РИА Новости. Подразделения ДНР вышли на границу Запорожской области и установили контроль над населенными пунктами Азов, Розовка и Мирное, сообщила Народная милиция ДНР.
"В ходе успешных наступательных действий, подразделения Народной милиции Донецкой Народной Республики вышли на границу Запорожской области и установили контроль над населенными пунктами Азов, Розовка и Мирное", - говорится в заявлении Народной милиции ДНР.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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