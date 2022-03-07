https://ria.ru/20220307/dnr-1777066562.html

Украинские войска обстреляли два населенных пункта в ДНР

Украинские войска обстреляли два населенных пункта в ДНР - РИА Новости, 07.03.2022

Украинские войска обстреляли два населенных пункта в ДНР

Украинские войска обстреляли населенные пункты Еленовка и Михайловка в ДНР, выпустив 13 мин калибром 120 мм, сообщает представительство республики в Совместном... РИА Новости, 07.03.2022

2022-03-07T18:29

2022-03-07T18:29

2022-03-07T18:30

обострение ситуации в днр и лнр

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

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ДОНЕЦК, 7 мар - РИА Новости. Украинские войска обстреляли населенные пункты Еленовка и Михайловка в ДНР, выпустив 13 мин калибром 120 мм, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 16.30 - н.п. Тарамчук - н.п. Еленовка: выпущено 5 мин калибром 120 мм; 16.35 - н.п. Верхнеторецкое (северное) - н.п. Михайловка: выпущено 8 мин калибром 120 мм", - говорится в заявлении.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220307/ukraina-1776920178.html

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россия

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Ангелина Орехова

Ангелина Орехова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ангелина Орехова

донецкая народная республика, луганская народная республика, россия