https://ria.ru/20220307/deloitte-1777082560.html
Один из крупнейших в мире аудиторов Deloitte прекратил работу в России
Один из крупнейших в мире аудиторов Deloitte прекратил работу в России - РИА Новости, 07.03.2022
Один из крупнейших в мире аудиторов Deloitte прекратил работу в России
Одна из крупнейших в мире компаний по оказанию аудиторских и консалтинговых услуг Deloitte объявила о прекращении работы в России и Белоруссии. РИА Новости, 07.03.2022
2022-03-07T20:57
2022-03-07T20:57
2022-03-07T20:57
экономика
россия
deloitte
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Одна из крупнейших в мире компаний по оказанию аудиторских и консалтинговых услуг Deloitte объявила о прекращении работы в России и Белоруссии.Ранее о прекращении работы в России объявили другие крупные аудиторские компании - Ernst & Young, KPMG и PwC."На прошлой неделе Deloitte объявила, что проводит анализ своей деятельности в России … Deloitte прекратит работу в России и Белоруссии", - говорится в заявлении компании.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, deloitte
Один из крупнейших в мире аудиторов Deloitte прекратил работу в России
Один из крупнейших в мире аудиторов Deloitte прекратил работу в России и Белоруссии