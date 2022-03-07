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Один из крупнейших в мире аудиторов Deloitte прекратил работу в России
Один из крупнейших в мире аудиторов Deloitte прекратил работу в России - РИА Новости, 07.03.2022
Один из крупнейших в мире аудиторов Deloitte прекратил работу в России
Одна из крупнейших в мире компаний по оказанию аудиторских и консалтинговых услуг Deloitte объявила о прекращении работы в России и Белоруссии. РИА Новости, 07.03.2022
2022-03-07T20:57
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экономика
россия
deloitte
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Одна из крупнейших в мире компаний по оказанию аудиторских и консалтинговых услуг Deloitte объявила о прекращении работы в России и Белоруссии.Ранее о прекращении работы в России объявили другие крупные аудиторские компании - Ernst &amp; Young, KPMG и PwC."На прошлой неделе Deloitte объявила, что проводит анализ своей деятельности в России … Deloitte прекратит работу в России и Белоруссии", - говорится в заявлении компании.
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экономика, россия, deloitte
20:57 07.03.2022
 
Один из крупнейших в мире аудиторов Deloitte прекратил работу в России

Один из крупнейших в мире аудиторов Deloitte прекратил работу в России и Белоруссии

© AFP 2022 / Deloitte LealЛоготип компании Deloitte
Логотип компании Deloitte - РИА Новости, 1920, 07.03.2022
© AFP 2022 / Deloitte Leal
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Одна из крупнейших в мире компаний по оказанию аудиторских и консалтинговых услуг Deloitte объявила о прекращении работы в России и Белоруссии.
Ранее о прекращении работы в России объявили другие крупные аудиторские компании - Ernst & Young, KPMG и PwC.
"На прошлой неделе Deloitte объявила, что проводит анализ своей деятельности в России … Deloitte прекратит работу в России и Белоруссии", - говорится в заявлении компании.
 
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