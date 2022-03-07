https://ria.ru/20220307/deloitte-1777082560.html

Один из крупнейших в мире аудиторов Deloitte прекратил работу в России

Один из крупнейших в мире аудиторов Deloitte прекратил работу в России - РИА Новости, 07.03.2022

Один из крупнейших в мире аудиторов Deloitte прекратил работу в России

Одна из крупнейших в мире компаний по оказанию аудиторских и консалтинговых услуг Deloitte объявила о прекращении работы в России и Белоруссии. РИА Новости, 07.03.2022

2022-03-07T20:57

2022-03-07T20:57

2022-03-07T20:57

экономика

россия

deloitte

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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Одна из крупнейших в мире компаний по оказанию аудиторских и консалтинговых услуг Deloitte объявила о прекращении работы в России и Белоруссии.Ранее о прекращении работы в России объявили другие крупные аудиторские компании - Ernst & Young, KPMG и PwC."На прошлой неделе Deloitte объявила, что проводит анализ своей деятельности в России … Deloitte прекратит работу в России и Белоруссии", - говорится в заявлении компании.

россия

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2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

экономика, россия, deloitte