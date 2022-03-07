https://ria.ru/20220307/delo-1777050440.html

Бастрыкин поручил возбудить дело после обнаружения пыточной в ЛНР

Бастрыкин поручил возбудить дело после обнаружения пыточной в ЛНР - РИА Новости, 07.03.2022

Бастрыкин поручил возбудить дело после обнаружения пыточной в ЛНР

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить дело после обнаружения в освобожденной от украинской армии Кряковке в ЛНР пыточной... РИА Новости, 07.03.2022

2022-03-07T16:19

2022-03-07T16:19

2022-03-07T16:23

происшествия

следственный комитет россии (ск рф)

александр бастрыкин

луганская народная республика

ситуация в днр и лнр

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вооруженные силы рф

россия

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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить дело после обнаружения в освобожденной от украинской армии Кряковке в ЛНР пыточной и найденного там тела мужчины.Как говорится на сайте СК РФ, в понедельник в селе Кряковка вблизи Трехизбенки была обнаружена импровизированная пыточная камера в подвале жилого дома. Ранее в нем расквартировывались украинские войска. Там же было лежало тело местного жителя, которого, вероятнее всего, убили накануне или во время отступления украинских войск."Александр Иванович Бастрыкин поручил следователям центрального аппарата возбудить уголовное дело по факту обнаружения в населенном пункте ЛНР в подвале жилого дома места для пыток людей и найденного там тела мужчины с признаками насильственной смерти", - говорится в релизе.Кроме того, глава ведомства поручил установить "иные возможные факты пыток" со стороны украинских военных.Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220307/lnr-1777026529.html

https://ria.ru/20220307/lnr-1777013640.html

луганская народная республика

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

происшествия, следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин, луганская народная республика, ситуация в днр и лнр, донецкая народная республика, вооруженные силы рф, россия, владимир путин