https://ria.ru/20220307/delo-1777006175.html

СК расследует нанесение удара по нефтебазе в Луганске

СК расследует нанесение удара по нефтебазе в Луганске - РИА Новости, 07.03.2022

СК расследует нанесение удара по нефтебазе в Луганске

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту нанесения ракетного удара по нефтебазе в Луганске, сообщается... РИА Новости, 07.03.2022

2022-03-07T09:49

2022-03-07T09:49

2022-03-07T09:53

происшествия

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

россия

луганская народная республика

луганск

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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту нанесения ракетного удара по нефтебазе в Луганске, сообщается на сайте ведомства.Ранее в ЛНР сообщили о пожаре на нефтебазе, по которой украинские силовики произвели удар из тактического ракетного комплекса "Точка-У"."Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил следователям центрального аппарата возбудить уголовное дело по факту нанесения ракетного удара по нефтебазе в Луганске", - говорится в сообщении.Отмечается, что он также поручил обеспечить оперативный сбор и фиксацию необходимых доказательств для установления причастных к этому обстрелу лиц. Информация о жертвах среди мирного населения и повреждениях инфраструктуры уточняется.

https://ria.ru/20220307/lugansk-1776994984.html

россия

луганская народная республика

луганск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

происшествия, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), россия, луганская народная республика, луганск