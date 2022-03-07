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СК расследует нанесение удара по нефтебазе в Луганске
СК расследует нанесение удара по нефтебазе в Луганске - РИА Новости, 07.03.2022
СК расследует нанесение удара по нефтебазе в Луганске
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту нанесения ракетного удара по нефтебазе в Луганске, сообщается... РИА Новости, 07.03.2022
2022-03-07T09:49
2022-03-07T09:53
происшествия
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
россия
луганская народная республика
луганск
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту нанесения ракетного удара по нефтебазе в Луганске, сообщается на сайте ведомства.Ранее в ЛНР сообщили о пожаре на нефтебазе, по которой украинские силовики произвели удар из тактического ракетного комплекса "Точка-У"."Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил следователям центрального аппарата возбудить уголовное дело по факту нанесения ракетного удара по нефтебазе в Луганске", - говорится в сообщении.Отмечается, что он также поручил обеспечить оперативный сбор и фиксацию необходимых доказательств для установления причастных к этому обстрелу лиц. Информация о жертвах среди мирного населения и повреждениях инфраструктуры уточняется.
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россия
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происшествия, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), россия, луганская народная республика, луганск
09:49 07.03.2022 (обновлено: 09:53 07.03.2022)
 
СК расследует нанесение удара по нефтебазе в Луганске

Бастрыкин поручил возбудить дело из-за нанесения удара по нефтебазе в Луганске

© Фото : предоставлено СК РФПредседатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 07.03.2022
© Фото : предоставлено СК РФ
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту нанесения ракетного удара по нефтебазе в Луганске, сообщается на сайте ведомства.
Ранее в ЛНР сообщили о пожаре на нефтебазе, по которой украинские силовики произвели удар из тактического ракетного комплекса "Точка-У".
"Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил следователям центрального аппарата возбудить уголовное дело по факту нанесения ракетного удара по нефтебазе в Луганске", - говорится в сообщении.
Отмечается, что он также поручил обеспечить оперативный сбор и фиксацию необходимых доказательств для установления причастных к этому обстрелу лиц. Информация о жертвах среди мирного населения и повреждениях инфраструктуры уточняется.
Пожар на нефтебазе в Луганске - РИА Новости, 1920, 07.03.2022
Вчера, 07:13Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Украинские силовики нанесли ракетный удар по нефтебазе в Луганске
 
ПроисшествияАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)РоссияЛуганская Народная РеспубликаЛуганск
 
 
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