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СК расследует нанесение удара по нефтебазе в Луганске
СК расследует нанесение удара по нефтебазе в Луганске - РИА Новости, 07.03.2022
СК расследует нанесение удара по нефтебазе в Луганске
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту нанесения ракетного удара по нефтебазе в Луганске, сообщается... РИА Новости, 07.03.2022
2022-03-07T09:49
2022-03-07T09:49
2022-03-07T09:53
происшествия
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
россия
луганская народная республика
луганск
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту нанесения ракетного удара по нефтебазе в Луганске, сообщается на сайте ведомства.Ранее в ЛНР сообщили о пожаре на нефтебазе, по которой украинские силовики произвели удар из тактического ракетного комплекса "Точка-У"."Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил следователям центрального аппарата возбудить уголовное дело по факту нанесения ракетного удара по нефтебазе в Луганске", - говорится в сообщении.Отмечается, что он также поручил обеспечить оперативный сбор и фиксацию необходимых доказательств для установления причастных к этому обстрелу лиц. Информация о жертвах среди мирного населения и повреждениях инфраструктуры уточняется.
https://ria.ru/20220307/lugansk-1776994984.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), россия, луганская народная республика, луганск
09:49 07.03.2022 (обновлено: 09:53 07.03.2022)
СК расследует нанесение удара по нефтебазе в Луганске
Бастрыкин поручил возбудить дело из-за нанесения удара по нефтебазе в Луганске