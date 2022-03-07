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СМИ: при атаке ВВС Израиля по окрестностям Дамаска погибли два человека
СМИ: при атаке ВВС Израиля по окрестностям Дамаска погибли два человека - РИА Новости, 07.03.2022
СМИ: при атаке ВВС Израиля по окрестностям Дамаска погибли два человека
Атака израильских ВВС по окрестностям Дамаска привела к гибели двоих мирных граждан, сообщило в понедельник сирийское агентство SANA. РИА Новости, 07.03.2022
2022-03-07T07:51
2022-03-07T07:51
2022-03-07T07:53
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КАИР, 7 мар - РИА Новости. Атака израильских ВВС по окрестностям Дамаска привела к гибели двоих мирных граждан, сообщило в понедельник сирийское агентство SANA.Самолеты Израиля атаковали несколько точек в окрестностях Дамаска около 05.00 местного времени (06.00 мск), находясь в воздушном пространстве Ливана, сообщил агентству военный источник."ПВО удалось сбить большую часть ракет, в результате атаки погибли двое мирных граждан, нанесен материальный ущерб", - сообщило агентство.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сирия, израиль
07:51 07.03.2022 (обновлено: 07:53 07.03.2022)
СМИ: при атаке ВВС Израиля по окрестностям Дамаска погибли два человека
SANA: при атаке ВВС Израиля по окрестностям Дамаска погибли два мирных жителя