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СМИ: при атаке ВВС Израиля по окрестностям Дамаска погибли два человека
СМИ: при атаке ВВС Израиля по окрестностям Дамаска погибли два человека - РИА Новости, 07.03.2022
СМИ: при атаке ВВС Израиля по окрестностям Дамаска погибли два человека
Атака израильских ВВС по окрестностям Дамаска привела к гибели двоих мирных граждан, сообщило в понедельник сирийское агентство SANA. РИА Новости, 07.03.2022
2022-03-07T07:51
2022-03-07T07:53
в мире
сирия
израиль
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КАИР, 7 мар - РИА Новости. Атака израильских ВВС по окрестностям Дамаска привела к гибели двоих мирных граждан, сообщило в понедельник сирийское агентство SANA.Самолеты Израиля атаковали несколько точек в окрестностях Дамаска около 05.00 местного времени (06.00 мск), находясь в воздушном пространстве Ливана, сообщил агентству военный источник."ПВО удалось сбить большую часть ракет, в результате атаки погибли двое мирных граждан, нанесен материальный ущерб", - сообщило агентство.
https://ria.ru/20220301/terroristy-1775719088.html
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в мире, сирия, израиль
07:51 07.03.2022 (обновлено: 07:53 07.03.2022)
 
СМИ: при атаке ВВС Израиля по окрестностям Дамаска погибли два человека

SANA: при атаке ВВС Израиля по окрестностям Дамаска погибли два мирных жителя

© SANACирийские средства противовоздушной обороны отражают удар израильской армии
Cирийские средства противовоздушной обороны отражают удар израильской армии
© SANA
Cирийские средства противовоздушной обороны отражают удар израильской армии
Читать ria.ru в
КАИР, 7 мар - РИА Новости. Атака израильских ВВС по окрестностям Дамаска привела к гибели двоих мирных граждан, сообщило в понедельник сирийское агентство SANA.
Самолеты Израиля атаковали несколько точек в окрестностях Дамаска около 05.00 местного времени (06.00 мск), находясь в воздушном пространстве Ливана, сообщил агентству военный источник.
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"ПВО удалось сбить большую часть ракет, в результате атаки погибли двое мирных граждан, нанесен материальный ущерб", - сообщило агентство.
 
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