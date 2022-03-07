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СМИ: при атаке ВВС Израиля по окрестностям Дамаска погибли два человека

СМИ: при атаке ВВС Израиля по окрестностям Дамаска погибли два человека - РИА Новости, 07.03.2022

СМИ: при атаке ВВС Израиля по окрестностям Дамаска погибли два человека

Атака израильских ВВС по окрестностям Дамаска привела к гибели двоих мирных граждан, сообщило в понедельник сирийское агентство SANA. РИА Новости, 07.03.2022

2022-03-07T07:51

2022-03-07T07:51

2022-03-07T07:53

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КАИР, 7 мар - РИА Новости. Атака израильских ВВС по окрестностям Дамаска привела к гибели двоих мирных граждан, сообщило в понедельник сирийское агентство SANA.Самолеты Израиля атаковали несколько точек в окрестностях Дамаска около 05.00 местного времени (06.00 мск), находясь в воздушном пространстве Ливана, сообщил агентству военный источник."ПВО удалось сбить большую часть ракет, в результате атаки погибли двое мирных граждан, нанесен материальный ущерб", - сообщило агентство.

https://ria.ru/20220301/terroristy-1775719088.html

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в мире, сирия, израиль