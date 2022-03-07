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Культура
https://ria.ru/20220307/circus-1776072250.html
В Большом Московском цирке прошла премьера спектакля "Страшная сила"
В Большом Московском цирке прошла премьера спектакля "Страшная сила" - РИА Новости, 07.03.2022
В Большом Московском цирке прошла премьера спектакля "Страшная сила"
В Большом Московском цирке прошла премьера спектакля "Страшная сила" с участием Эдгарда и Аскольда Запашных. Это масштабный ремейк постановки, которая была... РИА Новости, 07.03.2022
2022-03-07T06:42
2022-03-07T06:42
культура
новости культуры
эдгард запашный
аскольд запашный
большой московский государственный цирк
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МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. В Большом Московском цирке прошла премьера спектакля "Страшная сила" с участием Эдгарда и Аскольда Запашных. Это масштабный ремейк постановки, которая была представлена в спорткомплексе "Лужники" девять лет назад.Худрук Большого Московского цирка Аскольд Запашный признался, что долго не мог договориться с братом, стоит ли выпускать ремейки шоу. "Я считал, что спектакли, которые уже показывались, не нужно больше показывать, а Эдгард говорил, что успешные шоу нужно повторять, что зрители их ждут. Мы начали мониторить ситуацию и поняли, что поклонники очень надеются, что смогут снова увидеть постановки "Камелот", "Садко", "Страшная сила", — отметил он.В ремейке сохранен оригинальный сюжет, но подача, технические решения и состав артистов изменились. Шоу обновили почти на 70 процентов. В нем участвует порядка 130 человек, а также два слона, пять попугаев, шесть лошадей, 11 тигров, три льва и одна обезьяна. Также в постановке представлены самолет, поезд, мотоциклы, броневики. Важная часть действия — элементы культуры ацтеков, индейцев Майя, переплетенные с современными технологиями.Также в ремейке "Страшной силы" задействованы представители цирковой династии Корниловых – дрессировщиков слонов. В частности, Таисия Корнилова и ее дети Андрей и Анастасия Дементьевы-Корниловы. По словам Аскольда Запашного, он давно мечтал объединить две известные цирковые семьи в одном шоу."Последний раз мы работали в Большом Московском цирке в 1999 году. Я хочу сказать, что очень рада участвовать в таком замечательном проекте. Я видела его девять лет назад в "Лужниках" и была в восторге… Когда мы получили предложение поучаствовать в спектакле, то ни секунды не сомневались, что примем его", — сказала Таисия Корнилова.Для совместного проекта с Большим Московским цирком дрессировщики Корниловы привезли двух слоних и двух лошадей ахалтекинской породы.
https://ria.ru/20211007/nagrady-1753471327.html
https://ria.ru/20220207/zapashnyy-1771432147.html
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новости культуры, эдгард запашный, аскольд запашный, большой московский государственный цирк
06:42 07.03.2022
 
В Большом Московском цирке прошла премьера спектакля "Страшная сила"

Эдгар и Аскольд Запашные представили спектакль "Страшная сила" в Большом Московском цирке

© Фото предоставлены предоставлены пресс-службой Большого московского циркаВ Большом Московском цирке прошла премьера спектакля "Страшная сила"
В Большом Московском цирке прошла премьера спектакля Страшная сила
© Фото предоставлены предоставлены пресс-службой Большого московского цирка
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. В Большом Московском цирке прошла премьера спектакля "Страшная сила" с участием Эдгарда и Аскольда Запашных. Это масштабный ремейк постановки, которая была представлена в спорткомплексе "Лужники" девять лет назад.

"На сегодняшний день спектакль адаптирован для Большого Московского цирка, произошли серьезные изменения… Я уверен, что даже если кто-то видел спектакль в "Лужниках", то в этот раз будет смотреть его премьеру в цирке как в первый раз", — рассказывал на пресс-конференции директор цирка Эдгард Запашный.

Худрук Большого Московского цирка Аскольд Запашный признался, что долго не мог договориться с братом, стоит ли выпускать ремейки шоу.
"Я считал, что спектакли, которые уже показывались, не нужно больше показывать, а Эдгард говорил, что успешные шоу нужно повторять, что зрители их ждут. Мы начали мониторить ситуацию и поняли, что поклонники очень надеются, что смогут снова увидеть постановки "Камелот", "Садко", "Страшная сила", — отметил он.
В ремейке сохранен оригинальный сюжет, но подача, технические решения и состав артистов изменились. Шоу обновили почти на 70 процентов. В нем участвует порядка 130 человек, а также два слона, пять попугаев, шесть лошадей, 11 тигров, три льва и одна обезьяна. Также в постановке представлены самолет, поезд, мотоциклы, броневики. Важная часть действия — элементы культуры ацтеков, индейцев Майя, переплетенные с современными технологиями.
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Также в ремейке "Страшной силы" задействованы представители цирковой династии Корниловых – дрессировщиков слонов. В частности, Таисия Корнилова и ее дети Андрей и Анастасия Дементьевы-Корниловы. По словам Аскольда Запашного, он давно мечтал объединить две известные цирковые семьи в одном шоу.
"Последний раз мы работали в Большом Московском цирке в 1999 году. Я хочу сказать, что очень рада участвовать в таком замечательном проекте. Я видела его девять лет назад в "Лужниках" и была в восторге… Когда мы получили предложение поучаствовать в спектакле, то ни секунды не сомневались, что примем его", — сказала Таисия Корнилова.
Для совместного проекта с Большим Московским цирком дрессировщики Корниловы привезли двух слоних и двух лошадей ахалтекинской породы.
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КультураНовости культурыЭдгард ЗапашныйАскольд ЗапашныйБольшой Московский Государственный цирк
 
 
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