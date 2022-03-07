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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220307/btry-1777093617.html
Жительница Харькова рассказала, что ВСУ поставили БТР у жилого дома
Жительница Харькова рассказала, что ВСУ поставили БТР у жилого дома - РИА Новости, 07.03.2022
Жительница Харькова рассказала, что ВСУ поставили БТР у жилого дома
Украинские военные в Харькове прятались за жилыми домами, провоцируя ответный огонь по мирным жителям, рассказала журналистам жительница города Ирина, которая... РИА Новости, 07.03.2022
2022-03-07T22:46
2022-03-07T22:58
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
леонид слуцкий (политик)
владимир путин
белоруссия
донецкая народная республика
россия
вооруженные силы рф
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ПУНКТ ПРОПУСКА "НЕХОТЕЕВКА" (Белгородская область), 7 мар - РИА Новости. Украинские военные в Харькове прятались за жилыми домами, провоцируя ответный огонь по мирным жителям, рассказала журналистам жительница города Ирина, которая смогла выехать в Белгородскую область по организованному Россией гуманитарному коридору."Вышли из дома - у нашей 16-этажки уже не было стекол. На всех этажах стеклопакеты повылетали. В первом подъезде - ракета, в соседнем подъезде - ракета", - рассказала беженка.Она отметила, что украинские военные в ее городе использовали мирных жителей в качестве живого щита. "Возле моего дома - пять украинских БТРов... Они привлекали огонь на себя", - сказала Ирина.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "демилитаризацию и денацификацию" страны. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.С начала боевых действий прошли уже три раунда российско-украинских переговоров, они состоялись 28 февраля, 3 и 7 марта на территории Белоруссии. По завершении третьего раунда один из участников российской делегации глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий выразил надежду, что попытки вывести мирных жителей на Украине по гуманитарным коридорам будут предприняты в ближайшее время и завершатся успешно.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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белоруссия
донецкая народная республика
россия
украина
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в мире, леонид слуцкий (политик), владимир путин, белоруссия, донецкая народная республика, россия, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, украина
22:46 07.03.2022 (обновлено: 22:58 07.03.2022)
 
Жительница Харькова рассказала, что ВСУ поставили БТР у жилого дома

Жительница Харькова рассказала, что украинские силовики поставили пять БТР у жилого дома

© REUTERS / Umit BektasУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 07.03.2022
© REUTERS / Umit Bektas
Украинские военные
Читать ria.ru в
ПУНКТ ПРОПУСКА "НЕХОТЕЕВКА" (Белгородская область), 7 мар - РИА Новости. Украинские военные в Харькове прятались за жилыми домами, провоцируя ответный огонь по мирным жителям, рассказала журналистам жительница города Ирина, которая смогла выехать в Белгородскую область по организованному Россией гуманитарному коридору.
"Вышли из дома - у нашей 16-этажки уже не было стекол. На всех этажах стеклопакеты повылетали. В первом подъезде - ракета, в соседнем подъезде - ракета", - рассказала беженка.
Она отметила, что украинские военные в ее городе использовали мирных жителей в качестве живого щита. "Возле моего дома - пять украинских БТРов... Они привлекали огонь на себя", - сказала Ирина.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "демилитаризацию и денацификацию" страны. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
С начала боевых действий прошли уже три раунда российско-украинских переговоров, они состоялись 28 февраля, 3 и 7 марта на территории Белоруссии. По завершении третьего раунда один из участников российской делегации глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий выразил надежду, что попытки вывести мирных жителей на Украине по гуманитарным коридорам будут предприняты в ближайшее время и завершатся успешно.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреЛеонид Слуцкий (политик)Владимир ПутинБелоруссияДонецкая Народная РеспубликаРоссияВооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныУкраина
 
 
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