22:46 07.03.2022 (обновлено: 22:58 07.03.2022)
Жительница Харькова рассказала, что ВСУ поставили БТР у жилого дома
Жительница Харькова рассказала, что украинские силовики поставили пять БТР у жилого дома
Украинские военные
ПУНКТ ПРОПУСКА "НЕХОТЕЕВКА" (Белгородская область), 7 мар - РИА Новости. Украинские военные в Харькове прятались за жилыми домами, провоцируя ответный огонь по мирным жителям, рассказала журналистам жительница города Ирина, которая смогла выехать в Белгородскую область по организованному Россией гуманитарному коридору.
"Вышли из дома - у нашей 16-этажки уже не было стекол. На всех этажах стеклопакеты повылетали. В первом подъезде - ракета, в соседнем подъезде - ракета", - рассказала беженка.
Она отметила, что украинские военные в ее городе использовали мирных жителей в качестве живого щита. "Возле моего дома - пять украинских БТРов... Они привлекали огонь на себя", - сказала Ирина.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "демилитаризацию и денацификацию" страны. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
С начала боевых действий прошли уже три раунда российско-украинских переговоров, они состоялись 28 февраля, 3 и 7 марта на территории Белоруссии. По завершении третьего раунда один из участников российской делегации глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий выразил надежду, что попытки вывести мирных жителей на Украине по гуманитарным коридорам будут предприняты в ближайшее время и завершатся успешно.