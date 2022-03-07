Британия выделит 100 миллионов долларов на поддержку экономики Украины
Великобритания выделит дополнительно 100 миллионов долларов на поддержку экономики Украины
Здание Парламента в Лондоне, Великобритания
ЛОНДОН, 7 мар - РИА Новости. Великобритания выделит дополнительно 100 миллионов долларов для поддержки экономики Украины, сообщила пресс-служба британского премьера.
"Великобритания выделит дополнительные 100 миллионов долларов непосредственно в правительственный бюджет Украины для смягчения финансового давления, созданного неспровоцированным и нелегальным вторжением России", - говорится в сообщении.
Отмечается, что деньги будут использоваться для выплат зарплаты работникам бюджетной сектора, а также для поддержки социальной безопасности и выплаты пенсий жителям Украины. Средства будут выделены через Всемирный банк.
Это уже не первая материальная помощь Великобритании Украине. Ранее британское правительство выделило 100 миллионов фунтов на проведение экономических реформ и энергетическую независимость Украины, гуманитарную помощь на 120 миллионов фунтов, а также 2 тысячи противотанковых ракет. Кроме того, Британия гарантировала финансирование проектов на 500 миллионов долларов на поддержку экономики Украины через многосторонние банки развития.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.