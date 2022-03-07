Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220307/britaniya-1776985669.html
Британия выделит 100 миллионов долларов на поддержку экономики Украины
Британия выделит 100 миллионов долларов на поддержку экономики Украины - РИА Новости, 07.03.2022
Британия выделит 100 миллионов долларов на поддержку экономики Украины
Великобритания выделит дополнительно 100 миллионов долларов для поддержки экономики Украины, сообщила пресс-служба британского премьера. РИА Новости, 07.03.2022
2022-03-07T01:42
2022-03-07T01:42
в мире
украина
великобритания
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772163359_0:0:2818:1586_1920x0_80_0_0_0377c83396ed9225e189703bbd98b51e.jpg
ЛОНДОН, 7 мар - РИА Новости. Великобритания выделит дополнительно 100 миллионов долларов для поддержки экономики Украины, сообщила пресс-служба британского премьера."Великобритания выделит дополнительные 100 миллионов долларов непосредственно в правительственный бюджет Украины для смягчения финансового давления, созданного неспровоцированным и нелегальным вторжением России", - говорится в сообщении.Отмечается, что деньги будут использоваться для выплат зарплаты работникам бюджетной сектора, а также для поддержки социальной безопасности и выплаты пенсий жителям Украины. Средства будут выделены через Всемирный банк.Это уже не первая материальная помощь Великобритании Украине. Ранее британское правительство выделило 100 миллионов фунтов на проведение экономических реформ и энергетическую независимость Украины, гуманитарную помощь на 120 миллионов фунтов, а также 2 тысячи противотанковых ракет. Кроме того, Британия гарантировала финансирование проектов на 500 миллионов долларов на поддержку экономики Украины через многосторонние банки развития.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220305/kredit-1776628375.html
украина
великобритания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Максим Горбачев
Максим Горбачев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772163359_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_85781cbdc18123da3f104380852bb6aa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, великобритания
01:42 07.03.2022
 
Британия выделит 100 миллионов долларов на поддержку экономики Украины

Великобритания выделит дополнительно 100 миллионов долларов на поддержку экономики Украины

© REUTERS / Tom NicholsonЗдание Парламента в Лондоне, Великобритания
Здание Парламента в Лондоне, Великобритания - РИА Новости, 1920, 07.03.2022
© REUTERS / Tom Nicholson
Здание Парламента в Лондоне, Великобритания
Читать ria.ru в
ЛОНДОН, 7 мар - РИА Новости. Великобритания выделит дополнительно 100 миллионов долларов для поддержки экономики Украины, сообщила пресс-служба британского премьера.
"Великобритания выделит дополнительные 100 миллионов долларов непосредственно в правительственный бюджет Украины для смягчения финансового давления, созданного неспровоцированным и нелегальным вторжением России", - говорится в сообщении.
Отмечается, что деньги будут использоваться для выплат зарплаты работникам бюджетной сектора, а также для поддержки социальной безопасности и выплаты пенсий жителям Украины. Средства будут выделены через Всемирный банк.
Это уже не первая материальная помощь Великобритании Украине. Ранее британское правительство выделило 100 миллионов фунтов на проведение экономических реформ и энергетическую независимость Украины, гуманитарную помощь на 120 миллионов фунтов, а также 2 тысячи противотанковых ракет. Кроме того, Британия гарантировала финансирование проектов на 500 миллионов долларов на поддержку экономики Украины через многосторонние банки развития.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Здание Всемирного банка в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 05.03.2022
5 марта, 00:54
Всемирный банк подготовил кредит Украине на сумму 500 миллионов долларов
 
В миреУкраинаВеликобритания
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала