https://ria.ru/20220307/boyko-1777065682.html
Бойко назвал сообщения о "требовании России" назначить его премьером фейком
Бойко назвал сообщения о "требовании России" назначить его премьером фейком - РИА Новости, 07.03.2022
Бойко назвал сообщения о "требовании России" назначить его премьером фейком
Сопредседатель украинской партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" Юрий Бойко назвал фейком и провокацией информацию о якобы имеющих место требованиях России РИА Новости, 07.03.2022
2022-03-07T18:22
2022-03-07T18:22
2022-03-07T18:32
в мире
россия
юрий бойко
украина
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МОСКВА, 7 мар – РИА Новости. Сопредседатель украинской партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" Юрий Бойко назвал фейком и провокацией информацию о якобы имеющих место требованиях России на переговорах назначить его премьер-министром Украины."Сегодня распространяется неправдивая информация, что якобы Россия на переговорах выдвигает требование о назначении Юрия Бойко премьер-министром. Это фейк и провокация, направленная на дискредитацию наших инициатив по прекращению боевых действий и предотвращение гуманитарного кризиса в Украине", - написал Бойко на своей странице в соцсети Facebook.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220307/spetsoperatsiya-1777041503.html
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РИА Новости
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в мире, россия, юрий бойко, украина
18:22 07.03.2022 (обновлено: 18:32 07.03.2022)
Бойко назвал сообщения о "требовании России" назначить его премьером фейком
Бойко назвал сообщения о "требованиях России" назначить его премьером Украины фейком