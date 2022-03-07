Боррель обратился за помощью к Китаю
Боррель сообщил, что просил Китай сыграть роль в урегулировании конфликта на Украине
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкВерховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
БРЮССЕЛЬ, 7 мар – РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что просил главу МИД Китая использовать свое влияние, чтобы добиться прекращения огня на Украине.
"У меня был долгий разговор с китайским министром. На мой взгляд, речь не идет о посредничестве. Но очевидно, что Китай имеет влияние на Россию. Мы обсудили текущую ситуацию, ее причины, ее возможное продолжение… Я попросил Китай сыграть возможную роль и стать частью дипломатических усилий для немедленного прекращения огня и переговоров… Очевидно, что Китай может сыграть роль", - сказал он по итогам неформальной встречи во Франции министров развития стран Евросоюза.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.