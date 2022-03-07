https://ria.ru/20220307/borrel-1777070103.html

Боррель обратился за помощью к Китаю

Боррель обратился за помощью к Китаю - РИА Новости, 07.03.2022

Боррель обратился за помощью к Китаю

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что просил главу МИД Китая использовать свое влияние, чтобы добиться прекращения огня на Украине. РИА Новости, 07.03.2022

2022-03-07T19:03

2022-03-07T19:03

2022-03-07T19:03

в мире

евросоюз

китай

украина

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БРЮССЕЛЬ, 7 мар – РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что просил главу МИД Китая использовать свое влияние, чтобы добиться прекращения огня на Украине."У меня был долгий разговор с китайским министром. На мой взгляд, речь не идет о посредничестве. Но очевидно, что Китай имеет влияние на Россию. Мы обсудили текущую ситуацию, ее причины, ее возможное продолжение… Я попросил Китай сыграть возможную роль и стать частью дипломатических усилий для немедленного прекращения огня и переговоров… Очевидно, что Китай может сыграть роль", - сказал он по итогам неформальной встречи во Франции министров развития стран Евросоюза.Ранее представитель внешнеполитической службы ЕС Питер Стано на брифинге в Брюсселе заявил, что союз ведет контакты с разными международными партнерами, которые моги бы выступить посредниками урегулирования на Украине.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220307/ukraina-1777007533.html

https://ria.ru/20220302/kitay-1776109633.html

китай

украина

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Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, евросоюз, китай, украина