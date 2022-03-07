https://ria.ru/20220307/blinken-1777057815.html

Блинкен объяснил главную опасность введения бесполетной зоны над Украиной

Блинкен объяснил главную опасность введения бесполетной зоны над Украиной - РИА Новости, 07.03.2022

Блинкен объяснил главную опасность введения бесполетной зоны над Украиной

Госсекретарь США Энтони Блинкен вновь отверг идею развертывания бесполетной зоны над Украиной, заявив, что страны НАТО не хотят расширения конфликта на свою... РИА Новости, 07.03.2022

2022-03-07T17:15

2022-03-07T17:15

2022-03-07T17:31

в мире

украина

сша

энтони блинкен

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ВАШИНГТОН, 7 мар – РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен вновь отверг идею развертывания бесполетной зоны над Украиной, заявив, что страны НАТО не хотят расширения конфликта на свою территорию.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220307/ukraina-1777001058.html

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Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, украина, сша, энтони блинкен