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Блинкен объяснил главную опасность введения бесполетной зоны над Украиной
Блинкен объяснил главную опасность введения бесполетной зоны над Украиной - РИА Новости, 07.03.2022
Блинкен объяснил главную опасность введения бесполетной зоны над Украиной
Госсекретарь США Энтони Блинкен вновь отверг идею развертывания бесполетной зоны над Украиной, заявив, что страны НАТО не хотят расширения конфликта на свою... РИА Новости, 07.03.2022
2022-03-07T17:15
2022-03-07T17:31
в мире
украина
сша
энтони блинкен
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ВАШИНГТОН, 7 мар – РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен вновь отверг идею развертывания бесполетной зоны над Украиной, заявив, что страны НАТО не хотят расширения конфликта на свою территорию.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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в мире, украина, сша, энтони блинкен
17:15 07.03.2022 (обновлено: 17:31 07.03.2022)
 
Блинкен объяснил главную опасность введения бесполетной зоны над Украиной

Блинкен об идее бесполетной зоны над Украиной: не хотим расширить конфликт на наши страны

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкГосударственный секретарь США Энтони Блинкен
Государственный секретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 07.03.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Государственный секретарь США Энтони Блинкен
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ВАШИНГТОН, 7 мар – РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен вновь отверг идею развертывания бесполетной зоны над Украиной, заявив, что страны НАТО не хотят расширения конфликта на свою территорию.
"Мы говорили по поводу бесполетной зоны ранее, и для ясности повторю, что все наши усилия нацелены на скорейшее окончание этой войны, этих страданий. Чего мы не хотим, так это ее расширения, расширения на наши страны, нашу собственную территорию", - сказал он в ходе визита в Латвию.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Здание американского Сената в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 07.03.2022
Вчера, 08:59Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Американские сенаторы выступили против введения бесполетной зоны на Украине
 
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