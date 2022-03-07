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Воздушное пространство над Таллином закроют во время визита Блинкена

Воздушное пространство над Таллином закроют во время визита Блинкена - РИА Новости, 07.03.2022

Воздушное пространство над Таллином закроют во время визита Блинкена

Воздушное пространство над Таллином закроют во вторник во время визита в город госсекретаря США Энтони Блинкена, сообщил в понедельник транспортный департамент... РИА Новости, 07.03.2022

2022-03-07T16:09

2022-03-07T16:09

2022-03-07T16:09

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энтони блинкен

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ХЕЛЬСИНКИ, 7 мар - РИА Новости. Воздушное пространство над Таллином закроют во вторник во время визита в город госсекретаря США Энтони Блинкена, сообщил в понедельник транспортный департамент Эстонии."Временная бесполетная зона в Таллине будет действовать с 6:00 до 21:00 (с 7:00 до 22:00 мск). Полеты самолетов будут запрещены. Запрет на полеты распространяется и на беспилотные летательные аппараты (дроны)", - говорится в сообщении.По данным пресс-службы правительства Эстонии, в ходе визита Блинкен встретится с премьером Каей Каллас и министром иностранных дел Эвой-Марией Лийметс. Планировалась также встреча госсекретаря с президентом Аларом Карисом, но из-за того, что глава государства заразился коронавирусом, она не состоится.Как сообщил ранее Госдепартамент США, Блинкен в период с 3 по 8 марта отправится в турне по Европе. Он посещает Бельгию, Польшу, Молдавию, Латвию, Литву и Эстонию.Во время визитов в страны Балтии Блинкен обсудит совместные усилия по поддержке Украины, укреплению сдерживания и обороны НАТО, продвижению демократии и прав человека, а также углублению экономического и энергетического сотрудничества с балтийскими союзниками, отмечалось в заявлении Госдепа.

https://ria.ru/20220307/argument-1777029123.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, эстония, нато, энтони блинкен