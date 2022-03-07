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Воздушное пространство над Таллином закроют во время визита Блинкена
Воздушное пространство над Таллином закроют во время визита Блинкена - РИА Новости, 07.03.2022
Воздушное пространство над Таллином закроют во время визита Блинкена
Воздушное пространство над Таллином закроют во вторник во время визита в город госсекретаря США Энтони Блинкена, сообщил в понедельник транспортный департамент... РИА Новости, 07.03.2022
2022-03-07T16:09
2022-03-07T16:09
в мире
эстония
нато
энтони блинкен
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ХЕЛЬСИНКИ, 7 мар - РИА Новости. Воздушное пространство над Таллином закроют во вторник во время визита в город госсекретаря США Энтони Блинкена, сообщил в понедельник транспортный департамент Эстонии."Временная бесполетная зона в Таллине будет действовать с 6:00 до 21:00 (с 7:00 до 22:00 мск). Полеты самолетов будут запрещены. Запрет на полеты распространяется и на беспилотные летательные аппараты (дроны)", - говорится в сообщении.По данным пресс-службы правительства Эстонии, в ходе визита Блинкен встретится с премьером Каей Каллас и министром иностранных дел Эвой-Марией Лийметс. Планировалась также встреча госсекретаря с президентом Аларом Карисом, но из-за того, что глава государства заразился коронавирусом, она не состоится.Как сообщил ранее Госдепартамент США, Блинкен в период с 3 по 8 марта отправится в турне по Европе. Он посещает Бельгию, Польшу, Молдавию, Латвию, Литву и Эстонию.Во время визитов в страны Балтии Блинкен обсудит совместные усилия по поддержке Украины, укреплению сдерживания и обороны НАТО, продвижению демократии и прав человека, а также углублению экономического и энергетического сотрудничества с балтийскими союзниками, отмечалось в заявлении Госдепа.
https://ria.ru/20220307/argument-1777029123.html
https://ria.ru/20220307/ukraina-1777001058.html
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в мире, эстония, нато, энтони блинкен
16:09 07.03.2022
 
Воздушное пространство над Таллином закроют во время визита Блинкена

Воздушное пространство над Таллином закроют во время визита госсекретаря Блинкена

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкГосударственный секретарь США Энтони Блинкен
Государственный секретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 07.03.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Государственный секретарь США Энтони Блинкен
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ХЕЛЬСИНКИ, 7 мар - РИА Новости. Воздушное пространство над Таллином закроют во вторник во время визита в город госсекретаря США Энтони Блинкена, сообщил в понедельник транспортный департамент Эстонии.
"Временная бесполетная зона в Таллине будет действовать с 6:00 до 21:00 (с 7:00 до 22:00 мск). Полеты самолетов будут запрещены. Запрет на полеты распространяется и на беспилотные летательные аппараты (дроны)", - говорится в сообщении.
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По данным пресс-службы правительства Эстонии, в ходе визита Блинкен встретится с премьером Каей Каллас и министром иностранных дел Эвой-Марией Лийметс. Планировалась также встреча госсекретаря с президентом Аларом Карисом, но из-за того, что глава государства заразился коронавирусом, она не состоится.
Как сообщил ранее Госдепартамент США, Блинкен в период с 3 по 8 марта отправится в турне по Европе. Он посещает Бельгию, Польшу, Молдавию, Латвию, Литву и Эстонию.
Во время визитов в страны Балтии Блинкен обсудит совместные усилия по поддержке Украины, укреплению сдерживания и обороны НАТО, продвижению демократии и прав человека, а также углублению экономического и энергетического сотрудничества с балтийскими союзниками, отмечалось в заявлении Госдепа.
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